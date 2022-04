Dionísio, Miller, Gabriel Santiago e Lazaroni reforçam o Vitória contra o Ypiranga-RS

Técnico interino do Vitória no jogo contra o Ypiranga-RS, Ricardo Amadeu poderá contar com quatro reforços. O lateral esquerdo Guilherme Lazaroni e os meias Gabriel Santiago, Miller e Dionísio viajaram para São Paulo, onde se juntarão à delegação rubro-negra na preparação para o duelo de domingo (24), às 18h, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul, válido pela 3ª rodada da Série C do Brasileiro.

Miller e Dionísio não puderam defender o Vitória na derrota por 3x0 contra o Fortaleza, na noite de quarta-feira (20), em jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil porque já disputaram o torneio com a camisa do Atlético de Alagoinhas. O tropeço marcou a demissão do técnico Geninho e do auxiliar fixo Ricardo Silva.

O meia Gabriel Santiago e o lateral esquerdo Guilherme Lazaroni estão à disposição após se recuperarem de lesão. Este último foi contratado após a eliminação no Campeonato Baiano e ainda não estreou com a camisa vermelha e preta. Os quatro atletas viajaram de Salvador para São Paulo, onde a delegação rubro-negra passa esta noite e irá treinar na manhã de sexta-feira (22). A viagem rumo a Erechim será iniciada à tarde.

O treino desta quinta-feira (21) foi realizado na praia de Iracema, em Fortaleza, sob o comando do fisiologista Rafael Daltro. Os jogadores que foram titulares contra o Fortaleza não participaram.

O Vitória busca a reabilitação na Série C do Brasileiro diante do Ypiranga-RS. Ainda sem pontuar, o rubro-negro amarga a zona de rebaixamento, em 17º lugar. Nas duas primeiras rodadas, perdeu para o Remo (2x1), no estádio Baenão, em Belém, e para o Floresta (1x0), no Barradão.