Dirceu Scottá participa da 4º edição do Bahia Vinho Show

Enólogo da Vinícola Dal Pizzol, Dirceu Scottá estará em Salvador entre os dias 17 e 19 de Julho para a 4ª edição do Bahia Vinho Show. O profissional, que também é sommelier internacional com nível WSET 2 e degustador de concursos mundiais, apresentará o minicurso “Vinhos Brasileiros - Degustação Guiada”. A aula tem duração de 2h e todos os participantes receberão certificados.

As capacitações e degustações são algumas das melhores atrações do evento, que acontecerá no Hotel Vila Galé Salvador, em Ondina, das 15h às 22h. Destaque ainda para a prova guiada dos rótulos da Vinícola Santa Vitória, conduzida por Élen Suzana Uebel; e uma experiência às cegas com o sommelier e educador Alexandre Takei. Os iniciantes neste universo, por sua vez, não podem perder o minicurso ‘Introdução ao Mundo do Vinho’, ministrado pelo sommelier português Pedro Luz.

Para mais detalhes da programação, que conta ainda com uma feira repleta de rótulos nacionais e internacionais, além de produtos como queijos, pães e azeites, acesse www.clubegourmetbahia.com. Os ingressos dão acesso a todo o evento e cada participante ganha uma taça de cristal para degustação. O valor de primeiro lote (válido até 15/07) é R$ 60, à venda no site www.bahiavinhoshow.com.

O Bahia Vinho Show tem o apoio do Instituto Brasileiro de Vinhos (Ibravin) e da Vinhos do Brasil, e é realizado pelo Clube Gourmet Bahia.

SERVIÇO:

O quê: IV Edição do Bahia Vinho Show

Quando: De 17 a 19 de julho, das 15h às 22h

Onde: Hotel Vila Galé, em Ondina

Ingressos: R$ 60, no site www.bahiavinhoshow.com