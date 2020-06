Direto da sala: espetáculo Criança Ferida ganha temporada online

Depois de mais de 70 apresentações em diferentes espaços, o monólogo Criança Ferida ou de Como me Disseram que eu Era Gay, do ator Vinicius Bustani, ganha novo palco. Morando atualmente em São Paulo, ele encara o desafio de apresentar o trabalho, que estreou em Salvador em 2018, virtualmente.

Com a ajuda do irmão e do marido, que estão com ele na quarentena, e com a parceria com a diretora Paula Lice, que está em Salvador, Vinicius decidiu adaptar o espetáculo e fazê-lo diretamente de sua sala, no projeto Alive em Casa!. “A Paula tem bastante experiência audiovisual, então fomos fazendo as adaptações”, diz, referindo-se à diretora, que assina filmes como Jonas e O Circo Sem Lona.

Há duas semanas, uma primeira exibição alcançou mais de mil pessoas no Facebook. Foi o estímulo para a temporada que começa neste domingo (7) e segue pelos três domingos do mês. A apresentação será na página Criança Ferida no YouTube (youtube.com/criancaferida) e tem contribuição se voluntária, no esquema “pague quanto quiser”.

“As soluções de adaptação meio artesanais e caseiras acabaram dando um toque mais íntimo, permitindo um mergulho ainda mais profundo no caráter documental da peça”, resume Vinicius. O texto, que mistura ficção e relatos biográficos, fala dos preconceitos que recaem sobre crianças e adolescentes que não se encaixam nos padrões heteronormativos.

A temporada junta-se à celebração do Mês do Orgulho LGBT e promove bate-papos após cada sessão. O primeiro será com a pedagoga Carla Freitas, que pesquisa o universo da educação inclusiva.

FICHA

Espetáculo: Criança Ferida ou de Como me Disseram que eu Era Gay,

Ator: Vinicius Bustani

Quando: Dias 7, 14, 21 e 28 de Junho, às 18h

Onde: youtube.com/criancaferida

Quanto: Contribuição voluntária