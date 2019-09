Diretor da Funarte ataca Fernanda Montenegro: 'Sórdida'

(Foto: Mariana Maltoni/Reprodução/Instagram)

O diretor teatral Roberto Alvim usou as redes sociais, no último domingo (22) para criticar a atriz Fernanda Montenegro, de 89 anos, que é um pôster encartado na última edição da revista “Quatro Cinco Um”, especializada em literatura, com um chamado contra a censura.

“A foto da sórdida Fernanda Montenegro como bruxa sendo queimada em fogueira de livros, publicada hoje na capa de uma revista esquerdista, mostra muito bem a canalhice abissal destas pessoas”, publicou ele, em texto em que ressalta que “trata-se de uma guerra irrevogável”.

Alvim, que disse que sua carreira desabou após apoiar Jair Bolsonaro (PSL), ainda completou: “Um amigo meu, bem-intencionado, me perguntou hoje se não era hora de mudar de estratégia e chamar a classe artística pra dialogar. Não. Absolutamente não. Trata-se de uma guerra irrevogável”.

O diretor também afirmou que quer promover uma ‘renovação’ completa na classe teatral brasileira, por ser o “único jeito de criarmos um Renascimento da arte no Teatro Nacional”.

Capa da revista (Foto: Divulgação)

“Porque a classe teatral que aí está é radicalmente PODRE. E com gente hipócrita e canalha como eles, que mentem diariamente, deturpando os valores mais nobres de nossa civilização, propagando suas nefastas agendas progressistas, denegrindo nossa sagrada herança judaico-cristã, bom – com essa corja não há diálogo possível (SIC)”, complementou o bolsonarista.

Em outra postagem, Alvim diz já ter nutrido “alguma admiração por ela” [Fernanda]. [Mas] “hoje só o que sinto por essa mulher é o mais absoluto desprezo”.

Os comentários do diretor geraram muita repercusão e críticas entre a comunidade artística. Em comunicado enviado ao jornal O Globo, a Associação dos Produtores de Teatro (APTR) repudiou as declarações de Alvim.

“A APTR repudia veementemente as declarações do diretor de Artes Cênicas da Funarte, Sr. Roberto Alvim, em suas redes sociais, onde classifica o não diálogo com a classe artística como uma “guerra irrevogável”.

Com a mesma intensidade, repudiamos a classificação da fala de dona Fernanda Montenegro como infantil, mentirosa e canalha. É absolutamente inadmissível que uma atriz com a sua trajetória seja atacada em seu livre exercício de expressão.

Como cidadão, o Sr. Roberto Alvim pode expressar opinião, independentemente do campo social, cultural e ideológico. Já como gestor público de relevância nacional – ou seja, representando o país como um todo – o mesmo deveria atentar-se à natureza do seu cargo, pautando-se pelo respeito à classe que representa e aos profissionais consagrados por sua atuação.

Persistiremos na busca pelo diálogo, pela liberdade de expressão, pelo afeto ao fazer artístico e cultural de nosso país. Tudo isso de forma civilizada e com total respeito à diversidade”.

O próprio presidente da Funarte, Miguel Proença, criticou Alvim. "Já pedi um auxílio do ministro da Cidadania (Osmar Terra), pedi uma audiência com ele, para tomar uma providência. Admiro muito a Fernanda, além de ser a grande dama do teatro ela é uma grande amiga. Fiquei com esse peso nas costas, o Brasil inteiro está de olho na Funarte hoje por causa disso. E aqui produzimos arte e beleza, não agressão", diz.

Alguns artistas e fãs passaram a usar a hashtag @somostodosfernanda em posts sobre o caso nas redes sociais, como Drica Moraes: "Vamos então dividir em grupos. Eu sou do grupo de cá. Eu sou @fernandamontenegrooficial", escreveu.