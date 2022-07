Diretor de Bacurau encontra Wagner Moura em cartão postal de Salvador

Um encontro histórico e recheado de surpresas. Kleber Mendonça Filho, diretor do filme Bacurau, esteve neste domingo (24), em Salvador, com o ator Wagner Moura. Os dois posaram para uma foto no edifício Oceania, em frente ao Farol da Barra, um dos cartões postais da Bahia.

O pernambucano esteve com o ator internacional para conversar sobre o próximo filme com o baiano, que terá Moura como protagonista. A produção deverá ser ambientada na segunda metade da década de 1970.

O ator circulou pela capital baiana há alguns dias e esteve na Casa 478, na Pituba, onde jantou com a esposa, Sandra Delgado, além de amigos que matou a saudade após um bom tempo sem pisar em terras soteropolitanas. O restaurante é o mesmo que a pré-estreia do filme Marighella, em outubro do ano passado, foi celebrado.

Além disso, o famoso também esteve com o amigo Lázaro Ramos na Ilha dos Frades. Ambos ficaram hospedados em uma pusada bastante conhecida da região.