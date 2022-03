Diretor de cultura de Itagi é morto a tiros em estrada na zona rural

A Polícia Civil investiga a morte de Arislan Matos, de 34 anos, diretor de cultura da prefeitura de Itagi, no sudoeste baiano. O corpo dele foi encontrado na manhã deste domingo (20) com marcas de tiros, na localidade conhecida como Palmeira do Pau Brasil, zona rural do município.

Arislan pilotava uma moto, em uma estrada de barro, quando foi baleado. A moto não foi levada pelos suspeitos. Ainda não há informações sobre autoria e motivação do crime. Pela manhã, a Delegacia Territorial de Itagi iniciou a perícia e apuração para identificar e localizar os suspeitos.

Em nota, a prefeitura do município lamentou a morte do servidor. "Além de um excelente profissional, ele era apaixonado pela cidade, pela arte e pela cultura. Arislan Matos deixará um vazio enorme em todos nós, seus companheiros, colegas e amigos de trabalho", diz o texto.