Diretor de hospital é sequestrado no interior da Bahia; Criminoso foi paciente na unidade

O diretor do Hospital Municipal de Capela do Alto Alegre, Erivan dos Santos Lima foi sequestrado, na noite desta segunda-feira (3). Erivan estava em casa, quando um grupo de homens armados invadiu a residência onde estava com a família.

Segundo a polícia, a ação começou com três bandidos, que entraram na casa do gestor, por volta das 20h. “Os assaltantes desconfiaram que a vítima era um médico, pelo fato de terem duas picapes Touro e uma moto zero na porta de casa. E aí foram certo para roubar, acreditando também que a vítima tinha dinheiro dentro de casa”, contou o delegado de Serrinha, Edemir Luchini. Um dos carros é do irmão do diretor. Nenhum dos dois é médico.

Como não encontram dinheiro e objetos valiosos, os bandidos decidiram levar Erivan, enquanto a família dele ficou trancada na casa. Dois assaltantes saíram com o diretor em uma das picapes e o terceiro criminoso seguiu na moto da vítima. Eles seguiram pela BR 349 no sentido Nova Fátima, que fica 25 km de distância. No entanto, a polícia perseguiu os bandidos até a cidade vizinha, onde a ação terminou com a vítima livre e um dos ladrões morto.

“Levaram ele (Erivan) para forçar um tipo sequestro relâmpago, tanto que a vítima me contou que um dos assaltantes pediu para ele ligar para um familiar pedindo a quantia de R$ 30 mil para poder liberar ele. Só que nesse momento que estavam dentro do carro, a Polícia Militar chegou e começou a perseguição”, disse o delegado.

Os veículos foram perseguidos por uma viatura de Capela do Alto Alegre, e a operação ganhou reforço dos policiais de Nova Fátima que montaram uma barreira às margens da BR 324 na saída para Riachão do Jacuípe. Os criminosos ultrapassaram o obstáculo e houve troca de tiros. O homem que estava na moto conseguiu fugir.

“Os policiais atiraram no pneu do carro, que parou e o motorista saiu armado. Ele trocou tiros com os policiais e acabou morto. Já o outro saiu apontando a arma para a cabeça da vítima e os policiais não atiraram. Aí ele começou a arrastar a vítima para dentro do matagal e sumiram. Os policiais ficaram meia hora procurando no matagal até encontrar a vítima sozinha. O assaltante acabou saindo na BR-324, onde foi resgatado por um quarto comparsa”, disse o delegado

O criminoso que morreu na troca de tiros é Alef Barbosa da Silva, de 28 anos, natural de Conceição de Jacuípe. Com ele, a polícia apreendeu um revólver e uma quantidade de maconha.

Erivan dos Santos Lima é o atual diretor do Hospital Municipal São Lucas e já foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e secretário executivo do Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Jacuípe. O CORREIO tentou contato com o gestor, mas sem sucesso.

Em depoimento na 15ª Coorpin, Erivan disse que reconheceu Alef como sendo um dos pacientes atendidos recentemente na unidade médica. “A vítima disse que já tinha visto o assaltante no hospital”, contou o delegado.