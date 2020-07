Diretora da Maternidade Albert Sabin morre vítima de coronavírus

A diretora da Maternidade Albert Sabin, Maria da Conceição dos Santos de Jesus, morreu na noite desta sexta-feira (3), vítima do novo coronavírus. A notícia da morte foi confirmada pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), na tarde deste sábado (4).

Maria da Conceição tinha 71 anos, era enfermeira e trabalhou na unidade médica por 26 anos. Além disso, ela atuou no Sistema Único de Saúde (SUS) por 30 anos.

“Pessoa boníssima. Profissional exemplar. Sentirei muito sua falta”, publicou o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, em seu perfil no Twitter.

É com imenso pesar que recebi a notícia do falecimento da enfermeira Maria da Conceição Santos de Jesus, na noite de ontem (3), em Salvador. Ela era a Diretora da Maternidade Albert Sabin. Pessoa boníssima. Profissional exemplar. Sentirei muito a sua falta. ???? pic.twitter.com/kUcebGLcKw — Fábio Vilas-Boas (@fabiovboas) July 4, 2020

A Sesab também lamentou a morte. "Conceição, que teve o sonho de atuar no serviço público concretizado, dedicou a sua vida a cuidar de vidas baianas. Neste momento, profissionais de saúde são heróis, mas também estão entre as vítimas da Covid-19 no estado", diz a nota postada pela secretaria nas redes sociais.

Até a noite de sexta-feira (3), o estado tinha registrado 2.001 óbitos pela covid-19.