Diretoria do Vitória muda jogo contra o Oeste para o Barradão

Inicialmente programada para ser disputada na Fonte Nova, às 21h30, a partida entre Vitória e Oeste irá acontecer no Barradão. O jogo está marcado para o próximo dia 8 e foi antecipado para 20h30. A CBF já confirmou as alterações do duelo válido pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A mudança foi solicitada pela diretoria do Vitória. As assessorias de comunicação do clube e da Arena Fonte Nova confirmaram que foi uma iniciativa rubro-negra, mas não informaram o que motivou a agremiação a pedir a troca de mando de campo.

Nesta Série B, o Vitória disputou os últimos dois jogos dentro de casa na Fonte Nova. Na estreia, perdeu para o Guarani por 1x0. Depois, empatou sem gols com o Atlético-GO. O rubro-negro anunciou a mudança de mando de campo do Barradão para a Fonte Nova no dia 9 de setembro, em comunicado oficial feito nas redes sociais.O contrato firmado com a Arena vai até dezembro de 2022 e fez com que o plano de sócios do clube sofresse mudanças.

Antes de encarar o Oeste, o Vitória entra em campo contra o Sport, quinta-feira (3), às 21h30, na Fonte Nova. O rubro-negro baiano passa por uma crise. Na madrugada de segunda-feira (30), a delegação foi recepcionada no aeroporto de Salvador por um grupo de torcedores que protestava contra a má fase dentro das quatro linhas. Com 25 pontos, o Vitória figura na zona de rebaixamento da Série B, em 18º lugar.