Diretoria do Vitória visita governador para tratar da Fonte Nova

O presidente do Vitória, Paulo Carneiro, visitou na tarde desta sexta-feira (3) o governador do estado, Rui Costa, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Em pauta, o desejo do Leão de mandar seus jogos na Fonte Nova.

"O presidente me falou que esteve com dirigentes da Fonte Nova, quando demonstrou interesse em mandar os jogos do Vitória na arena", publicou o governador em sua conta oficial do Instagram.

"Além disso, Paulo Carneiro falou sobre os projetos socioesportivos que são desenvolvidos nas comunidades vizinhas ao Barradão. Sou torcedor do Bahia, mas acredito que pelo bem do futebol baiano, a dupla Ba-Vi tem que estar forte aqui e no cenário nacional", completou Rui Costa.

Também participaram da reunião o vice-governador João Leão, o ex-presidente do Vitória Alexi Portela Júnior e o titular da Secretario de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Davidson Magalhães.

Segundo apurou o CORREIO, a cúpula rubro-negra reafirmou a intenção de usar a Fonte Nova como seu mando de campo e já havia formalizado esse desejo à arena numa primeira visita, na terça-feira (30).

O governador, por sua vez, lembrou que um acordo com o Leão seria benéfico para o contrato do Estado com a Arena, aumentando as receitas do consórcio - e por tabela diminuindo a contra-partida do ente público prevista no contrato da parceria público-privada. Com isso, Rui Costa sinalizou seu apoio ao negócio.

Negociar com a Fonte Nova foi uma das promessas de campanha de Paulo Carneiro. Em entrevista ao CORREIO quando ainda era candidato, o presidente explicou: "Na situação em que o clube se encontra hoje, ele vai jogar onde gerar mais caixa. A Fonte Nova vai receber nossa visita assim que eu for eleito. Se a proposta econômica for boa para o Vitória, vamos jogar a Série B inteira lá".

Depois, em entrevista à Rádio Metrópole na terça-feira (30), Carneiro disse ter a intenção de negociar com a Fonte Nova o mando de campo do Vitória não só de 2019, como dos próximos três anos. O mandato dele termina em dezembro de 2022.