Diretoria do Yacht Clube da Bahia vai terceirizar a gestão do restaurante Veleiro

(Divulgação)

Restaurante Veleiro do Yacht Clube da Bahia é aberto ao público

O restaurante Veleiro, no Yacht Clube da Bahia, será terceirizado. O espaço, que é administrado pela diretoria da agremiação, vai mudar seu modelo de gestão após o verão. A coluna apurou que o plano inicial da nova diretoria era limitar o acesso ao restaurante - que é aberto ao público - aos associados, mas a ideia não vingou. O diretor de Bar e Restaurante do clube, Erevan Jerzy, relutou em confirmar a informação da terceirização, mas acabou cedendo. Segundo ele, a concessão será dada, de preferência, a um grupo experiente. “Se você reparar nos restaurantes de sucesso, todos são tocados por seus proprietários, que estão lá todos os dias, daí não justifica termos um equipamento que muda de comando a cada gestão”, explica. A proposta da atual diretoria é estabelecer um contrato de aluguel nos mesmos moldes de outros espaços integrados, como a Bahia Marina, por exemplo. O escolhido vai pagar um aluguel fixo e mais um percentual sobre o faturamento. Diversos empresários do setor já demonstraram interesse, mas o martelo ainda não foi batido.



Nova fase

Adquirido pelo grupo Aviva em janeiro de 2018, a Costa de Sauípe vai inaugurar, no dia 8 de outubro, o Sauípe Premium, o primeiro hotel do complexo totalmente reformado. Embora todo o empreendimento esteja funcionando normalmente desde o verão passado, este é o primeiro a passar por uma repaginada total. De acordo com Flávio Monteiro, diretor de operações do grupo, as próximas unidades a serem restauradas serão os hotéis Sol (antigo Renaissance) e Terra (ex- Sofitel Convention). A previsão de reabertura destes espaços é outubro de 2020 e de 2021, respectivamente. Monteiro garante ainda, que em 2022, todo o complexo hoteleiro estará 100% renovado.

(Foto:Divulgação)

Flavio Monteiro contratou o escritório de arquitetura paulista 2twodesign

Sétima arte

Diretora de arte de arte de filmes como Carandirú, de Hector Babenco, e dona de um Prêmio Jabuti (2015), Vera Hamburger chega hoje a Salvador para ministrar uma oficina sobre direção de arte cinematográfica. O evento, promovido pelo Núcleo Baiano de Animação e Stop Motion (Nubas), vai acontecer de amanhã (4) até sexta-feira (6), às 14hs, no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab), no Centro Histórico. As inscrições estão sendo feitas no site do Nubas.

(Divulgação)

Cineasta Vera Hamburger vai ministrar oficina de cinema

3 X 4 GENTE BOA

(Dibulgação)

Matheus de Medeiros Neto comanda oito lojas em Salvador

Matheus de Medeiros Neto tinha apenas 17 anos quando abriu seu primeiro negócio. Embora o empreendimento tenha dado certo, ele não se acomodou com o sucesso e correu atrás de uma formação acadêmica. Foi para São Paulo estudar Administração na Fundação Getúlio Vargas (FGV), e depois seguiu para Harvard, nos Estados Unidos, onde se especializou na área de business. Hoje, aos 27 anos, o soteropolitano comanda oito lojas de uma marca de roupas esportivas "Sempre gostei de varejo e, desde pequeno, passava meus dezembros em lojas da família, acompanhando as vendas de Natal. Sempre dei minhas opiniões e ouvi muito. Foi minha primeira escola", revela. Seguir o caminho do varejo foi quase natural, mas Matheus agregou mais uma paixão ao seu negócio, o esporte. Apaixonado pela modalidade Spinning –, ele decidiu comemorar os 10 anos da marca com um evento inédito. No dia 10 de novembro, ele promove, no Mundo Plaza, um dos prédios mais altos da cidade, o Desafio Vertical, quando reunirá os clientes da sua marca Track&Field para uma subida de 143 metros, do térreo ao heliponto do edifício de 39 andares. Além do evento esportivo, ele celebra o aniversário da sua marca com a abertura de duas novas unidades, uma em Lauro de Freitas e outra em Feira de Santana.



novação

Diretor geral da Campus Party Brasil, Tonico Novaes é um dos palestrantes do Experience Bahia, evento que reunirá no Hub Salvador, palestras, workshops, feira, exposição e uma maratona de inovações, além de um prêmio aos destaques desta área, nos dias 10 e 11 de outubro.

(Foto:Beto Jr/Correio)

Tonico Novaes vai fazer palestra em Salvador

Prêmio

Em função da relevância dos trabalhos finalistas, os jurados do 1º Prêmio Mario Cravo Neto de Fotografia decidiram dar o primeiro lugar a dois projetos: Lençóis Maranhenses em Colódio Úmido, de Ailton Alexandre da Silva; e Aquilo Que Eu Deixei De Ser, de Estefania Gavina.



Feijão com grife

A feijoada que o empresário Nino Nogueira promove no próximo dia 7 de setembro terá a assinatura da super banqueteira Sonia Steell. Os ingressos para o evento, que acontece na NN Decor, no Rio Vermelho, já estão à venda.

(Foto:Renata Rocha/Divulgação)

Banqueteira das boas, Sônia Steel vai preparar a feijoada de Nino Nogueira

Mais +

O memorial da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia será aberto para visitação a partir do dia 10 de setembro. O monumento, construído entre o final do século 18 e o início do século 19, e que é um dos mais antigos da cidade, preserva relíquias como a ruína da capela de taipa do ano de 1549 que daria origem à igreja séculos depois. Sorte a nossa!



Menos –

A Capes, que concede e administra grande parte das bolsas de mestrado e doutorado no Brasil, foi o novo alvo do Ministério da Educação que cortou pela metade os recursos destinados a estudantes de pós-graduação. Dos R$ 4,3 bi previstos para este, o governo federal concedeu apenas R$ 2,2 bilhões. Com isso, muitos estudantes que planejavam seguir com a formação acadêmica, terão que desistir. Uma lástima!