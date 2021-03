Diretoria executiva do consórcio de prefeitos será definida nesta segunda (29)

A votação para eleger a diretoria executiva do consórcio formado por prefeitos para a compra da vacina contra o novo coronavírus será realizada na segunda-feira (29). A expectativa é de que as negociações para a aquisição do imunizante comecem logo após a definição da bancada diretora. Cerca de 2 mil prefeitos se inscreveram para participar do consórcio em todo o Brasil, mas apenas a metade recebeu autorização.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, afirmou que a meta é adquirir 20 milhões de doses. Os gestores acreditam que a partir de julho a situação deve melhorar porque o Ministério da Saúde prometeu intensificar a entrega de novas doses no segundo semestre.

“Nós instituímos o consócio na segunda-feira (22), ele já está formalmente constituído. Essa semana, estamos registrando os atos constitutivos, e na segunda-feira, dia 29, nós vamos fazer a eleição da diretoria executiva do consórcio e aí, sim, vamos nos inserir nessa disputa global para a compra das vacinas”, afirmou Bruno Reis.

Para participar do grupo os prefeitos precisam de autorização da Câmara Municipal. Apesar de 2,2 mil terem feito a inscrição, apenas 1,1 mil conseguiu sinal verde do Legislativo Municipal para entrar na disputa. Em Salvador, a proposta foi aprovada em menos de 24h após o projeto chegar a Casa.

Trabalhadores da educação, segurança, limpeza pública e do transporte público terão prioridade e serão vacinados primeiro que o restante da população. A proposta é de que, em seguida, seja a vez daqueles que vivem em situação de rua serem protegidos.