Disco confirma Céu como a cantora mais influente de sua geração

Quando a cantora paulista Céu lançou seu primeiro e homônimo álbum, em 2005, não existiam muitas novas mulheres pop pós-Marisa Monte compondo no Brasil. "Era apenas eu, Vanessa da Mata e Cibelle, que hoje é artista plástica e mora em Berlim", afirma a artista, que lança seu 5º e ótimo álbum de estúdio: APKÁ! (Slap).

APKÁ! é o quinto álbum de estúdio da cantora e compositora Céu, com produção de Pupillo e do francês Hervé Salters (Foto/Fábio Audi/Div.)

Sorrindo, ela afirma: "É muito legal, depois de cinco discos, sentir que a minha música e trajetória inspiraram meninas a compor. Eu abri a porta para elas". E tal trajetória, com suas nuances e coerentes passos entre um álbum e outro, alcança um novo momento de brilho em APKÁ!, que olha para o passado e o futuro de Céu.

Esse pioneirismo aliado ao seu estilo de cantar (sensual e com vocais sussurados), e sonoridade que brinca com beats e atmosferas jamaicanas e pop internacionais (como o trip hop), transformaram Maria do Céu Whitaker Poças, 39 anos, na cantora brasileira mais influente de sua geração.

Produzido por Pupillo (Nação Zumbi) e o francês Hervé Salters (General Elektriks), os mesmos do discaço Tropix (2016), o álbum equilibra timbres orgânicos e sintéticos com felicidade em canções como Coreto (composta com a diva Gal Costa na cabeça), Forçar o Verão e Fênix do Amor.

Contrastes - Os vocais da cantora soam mais naturais do que no trabalho anterior. "Tropix foi um disco em que eu pensei e almejei um conceito, com muitos elementos sintéticos e artificiais. Em APKÁ! não almejei nenhum lugar, nada, veio de dentro para fora", revela.

"Eu queria que esse disco falasse também da ideia de contrastes, tanto sobre um futuro com coisas orgânicas e eletrônicas como da polarização que vivemos no Brasil e no mundo atualmente. É um tempo de muitos contrastes".

Céu acha que a situação política brasileira atual é de tirar o fôlego, assustadora, o pior momento do país desde a redemocratização, incluindo a acelerada devastação da Amazônia. Mas ela acredita que vamos tirar um "aprendizado disso tudo, pois o ser humano vive historicamente em espirais".

O filho Antonino e inédita de Caetano - APKÁ! reafirma Céu como uma compositora dona de um universo muito particular, como mostra a faixa Ocitocina (Charged), que fala do parto do seu segundo filho, Antonino, 1 e sete meses, fruto da sua união de sete anos com Pupillo.

"Foi a partir do parto de Antonino que comecei a formatar as canções. O parto foi natural e assim pude vivenciar a plenitude de ser mulher, sem nada que tirasse esse poder feminino de mim, pois a cesariana tira isso da mulher. É algo que virou uma indústria no Brasil", afirma. O próprio nome do álbum veio de uma expressão de satisfação plena gritada pelo bebê.

Apenas duas das 11 músicas de APKÁ! não foram compostas por Céu: as belas Make Sure Your Head Is Above, de Dinho Almeida (Boogarins), com um quê sutil de Lou Reed; e Pardo, de Caetano Veloso ("Nêgo/ Teu rosa é mais rosa que o rosa da mais rosa rosa/ Veio um beijo preto/ Sangue sob a pétala/ Veio um papo reto/ Língua sobre a úvula.../ Sou pardo e não tardo a sentir me crescer o pretume/ Sou pardo e me ardo de amores por ti sem ciúme").

"Tive a cara de pau de pedir uma inédita a Caetano. Engraçado é que ele demorou a responder e eu fiquei aflita e mandei mensagem para Paulinha (Lavigne) perguntando sobre a música. Ele tinha esquecido de me responder e mandou a canção de Paris, onde estava com a turnê de Ofertório".

Céu vai apresentar o seu novo show em Salvador no Festival Radioca, dia 10 de novembro. "Amo a musicalidade de Salvador e do público baiano. É uma energia que a gente sente no palco", elogia.



Veja o videoclipe de Coreto

* CÉU LISTA 5 ÁLBUNS QUE FIZERAM A SUA CABEÇA

* Bob Marley - Catch a Fire De 1973, trouxe fama internacional para Bob, com tom político e a amorosa Stir it Up.

* The Velvet Underground Tem ótimas canções de rock avant-garde da banda de Lou Reed, como Candy Says. De 1969.

* Martinho da Vila - Canta Canta, Minha Gente Clássico da MPB, de 1974, traz sambas como Disritmia e a faixa-título.

* Moacir Santos - Coisas Obra-prima afro-jazz de 1965, é o disco de música instrumental mais importante do Brasil.

* Miles Davis - Kind of Blue Obra-prima de 1959, é o álbum mais vendido da história do jazz: 5 milhões de cópias.