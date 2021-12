Disputa para governador: ACM Neto venceria no 1º turno caso eleições fossem hoje

Ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (Dem) lidera com folga a disputa para o Palácio e Ondina e venceria no primeiro turno caso as eleições para o governo da Bahia, marcadas para 2022, fossem hoje. É o que mostra a pesquisa feira pelo instituto Séculos a pedido do site Bahia Notícias.

Nela, ACM Neto aparece com o dobro das intenções de voto que o senador Jaques Wagner (PT), segundo colocado no levantamento. A pesquisa, ao total, testou três cenários.

No primeiro, ACM Neto aparece com 49,16% das intenções de voto, contra 22,27% de Wagner. Bem atrás dos dois, aparecem João Roma (Republicanos), ministro da Cidadania, com 3,57%; o vice-governador João Leão (PP), com 2,86%; o senador Otto Alencar (PSD), com 2,52%; Dra. Raíssa Soares (sem partido), com 1,26%; e a yalorixá Bernadete Souza (PSOL), com 0,84%. Responderam “nenhum”, 12,48% dos entrevistados, enquanto 5,04% não sabem ou não opinaram.

Em um segundo cenário, o ex-prefeito de Salvador aumenta sua vantagem e chega a 53,7% das intenções de voto, contra 24,87% de Jaques Wagner, 4,66% de João Roma e 0,88% de Bernardete Souza. “Nenhum” pontuou 10,71%, enquanto 5,17% não souberam responder ou não opinaram.

No terceiro cenário, João Roma é substituído como candidato bolsonarista pela Dra. Raíssa Soares. ACM Neto mantém 53,7% das intenções de voto, assim como Wagner estaciona em 24,87% dos entrevistados. A médica, que atua na região de Porto Seguro, fica em 2,86%. Bernardete Soares, assim como os políticos de DEM e PT, também não altera sua pontuação: 0,88%. Responderam “nenhum”, 12,44% dos entrevistados, enquanto 5,25% não sabem ou não opinaram.

Em comum, os três cenários apontam que ACM Neto supera os percentuais de todos os seus adversários somados. Com isso, o ex-prefeito venceria as eleições no primeiro turno.

A Séculus entrevistou 2.380 pessoas com 16 anos ou mais, em 87 municípios baianos, entre os dias 27 de novembro de 2021 e 1º de dezembro de 2021. A margem de erro da amostragem é de 3%, para mais ou para menos, com intervalo de confiança registrado em 95%.