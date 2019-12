Diversidade: atriz transexual Glamour Garcia vai prestigiar o Festival Virada Salvador

Glamour Garcia

(Foto: Reprodução/Redes sociais)

A atriz Glamour Garcia vai passar o Réveillon no Festival Virada Salvador, na Arena Daniela Mercury. Ela desembarca na capital baiana no próximo dia 29 de dezembro, ao lado de Danilo Saraiva, editor-chefe da Quem Acontece.

Glamour teve um ano de muitas conquistas – foi a primeira atriz transexual em papel de destaque em uma novela. Em A Dona do Pedaço, da TV Globo, ela interpretou a personagem Britney, que chocava os pais ao passar por uma transição de gênero.

O Festival Virada acontece entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro, na orla da Boca do Rio. Com o mote de respeito à diversidade e mais tolerância, a festa propõe que a virada do ano seja também um momento de mudança na atitude das pessoas.

“Somos uma cidade multicultural, multifacetada e tolerante. Vamos aproveitar para fazer do festival uma ferramenta para promover a igualdade sem discriminação”, nos disse o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington.