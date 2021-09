Diversidade na praia

Biquínis da marca baiana Lebih (divulgação)

Qual o biquíni que rola sentimento para você? Já fez essa pergunta hoje? Pois, para obter a resposta certa vale conferir a nova campanha da marca baiana Lebih (uselebih), fotografada por Vinicius Moreira (@iviniciusmoreira, ) e que tem como propósito valorizar corpos reais e todas as suas formas, cores e volumes. Pilotada por Regina Tiso, a brand celebra a história de cada mulher e a beleza única que ela carrega consigo em cada corpo. E a gente aplaude!

Artsy

Os amantes de arte e moda já podem bater perna com uma flat cheia de significados. Para isso, basta uma espiadinha na nova collab da Melissa (melissa.com.br) inspirada em Tarsila do Amaral, um dos nomes da pintura brasileira e do movimento modernista. Com o intuito de valorizar o que é nosso, a marca aposta em sandálias com aplicações de grandes obras da artista com efeito em 3D e 3DB. Custa R$ 249,90.

Think pink

Que tal botar para jogo nesse Inverno baiano uma jaqueta corta vento, já que não esquenta muito e, ao mesmo, tempo incrementa o visu? O vixe amou o modelito da Renner, cor-de-rosa, capaz de acender qualquer produção em questões de segundos. Preço: R$ 99,90.

Reeditando o fashion

As fashionistas já estão lançando nova moda sobre a bolsa baguete, hit do momento. Ao invés de optarem pelos modelitos tradicionais, elas vêm investindo naqueles com estampas de vaca. Quer uma para chamar de sua? Olhos abertos para o e-commerce da Shein (br.shein.com). O precinho é amigo do bolso e você leva para casa por R$ 25,99.

Hora do clássico

Cansou do chapéu bucket, aquele modelito que está fazendo a cabeça da turma da moda? Então, elege o clássico panamá para fazer bonito e diferente ao mesmo tempo. Dica de stylist: aposta em um tom caramelo como esse lançamento garimpado na lojinha virtual da Chapelaria Vintage (chapelariavintage.com.br) por R$ 54,90.

Viva o verde

Pais e mães de plantas sabem que sempre cabe mais uma dentro de casa. Se você já está com essa ideia em mente, investe logo no cachepot para já servir como um impulso para a adoção de uma nova espécie. Onde achar? E-commerce da Westwing (westwing.com.br). Preço: R$ 24,90.