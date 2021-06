Do alfabeto grego: OMS divulga nomes para variantes do coronavírus

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou, nesta segunda-feira (31), novos nomes para as principais variantes do coronavírus. Os novos nomes devem facilitar a comunicação, além de reduzir a xenofobia ligada aos países de origem destas cepas. Os nomes foram dados a partir do alfabeto grego, como as letras Alpha e Beta.



Por enquanto, a nova nomenclatura vale apenas para as variantes de preocupação e as variantes de interesse, informou a OMS. Segundo a organização, quando as 24 letras do alfabeto grego acabarem, outra série como essa será anunciada.



De acordo a decisão, os novos nomes das variantes são:

Alpha: B.1.1.7 é a variante detectada pela primeira vez no Reino Unido;

Beta: B.1.351 é a variante identificada pela primeira vez na África do Sul;

Gamma: P.1 é a variante detectada pela primeira vez no Brasil, em Manaus;

Delta: B.1.671.2 é a variante identificada pela primeira vez na Índia.



Na útima semana, o Governo da Índia solicitou que referências ao termo "variante indiana" do vírus da COVID-19 fossem removidas das redes sociais. O pedido foi feito através de uma carta, publicada pelo Ministério de Tecnologia da Informação.