Do almoço ao motel: veja promoções para curtir o dia dos namorados em Salvador

Quando chega junho os shoppings são invadidos por vitrines temáticas e casais apaixonados em busca do melhor presente para o ‘mozão’. Em Salvador, a expectativa é que os baianos gastem, em média, R$ 100 com presentes e que o movimento no setor cresça 4% em relação a 2018, segundo a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Salvador. O Dia dos Namorados é considerado a quarta data mais importante do ano para o comércio.

A data, que só perde em movimento para o Natal, o Dia das Mães e para a Liquida Salvador é bastante aguardada por quem trabalha com vendas. “Sempre é um mês importante para o comércio. No caso do dia dos namorados, a via é de mão dupla, porque quem presenteia também recebe presente”, explica o presidente da CDL Salvador, Alberto Nunes. Os segmentos campeões de venda no período são: vestuário, jóias e bijuterias, perfumes, celulares, bolsas e calçados, além das floriculturas.

Nacionalmente, segundo estimativa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), a expectativa é que a data movimente R$ 12,5 bilhões no país. Segundo os órgãos, seis em cada 10 consumidores pretendem presentear alguém na data. Os enamorados representam 98,7 milhões de pessoas.

Parte desses milhões, o casal de estudantes Gabrielle Santana, 20, e Davi Teodoro, 21, já criaram tradições na hora de garantir o mimo. Juntos há cinco anos, cada um costuma gastar entre R$ 120 e R$ 140 reais com a data. O dinheiro garante o presente e um jantar comemorativo na data. Mas a criatividade na hora da escolha não é uma arma do casal.

“Eu e ela somos muito diferentes em quesito de presentes. Pra mim, um presente deve ser uma surpresa, algo especial de fato. Ela sempre quer escolher o que ganhar. aí ela sempre teve um tipo de lista, a gente saía e ela ia falando ‘aceito tal coisa de presente..’ Eu respondia ‘põe na lista’. Acabou que no fim gerou uma lista mesmo”, explica Davi, que hoje conta com as dicas da namorada para não errar na escolha. A lista com várias opções garante que o presente vai agradar e não estraga com um fator importante para o jovem, a surpresa.

A criadora da lista se defende, “Eu sou muito prática né, algum aniversário meu eu fiz uma lista do que eu queria e mandei, porque às vezes ele me dava alguma coisa que eu não queria muito, gostava pelo carinho dele de comprar algo, mas não era exatamente o que queria”, explica.

Simbolo

Para a psicóloga e psicoterapeuta de casais Izabelle Nossa, o ato de comprar presente, no entanto, vai além do valor investido. “O ato de presentear é um ato simbólico, de você se sentir querido e validado pelo outro. Mais do que o valor monetário é o simbólico que está em jogo. É como se, através de um presente material, você expressasse a importância do outro”, comenta.

A ideia de fazer a lista, ou qualquer outro tipo de acordo feito entre o casal na data - até aqueles que decidem não comemorar com presentes - é sempre positiva. O que importa mesmo é o diálogo e entender o que a data representa para cada um. “O significado que cada um dá para o dia dos namorados, e para o presente pode ser diferente. Você pode até dar um carro para o parceiro e aquilo não significar muita coisa. O primeiro passo é conhecer a pessoa saber da necessidade para poder se aproximar das expectativas e desejo dela”, aconselha.

No caso dos namorados Wilton Leonardo, 24, e Luiza Augusta, 22, juntos há três anos, a criatividade teve que ser acionada para o presente não pesar no bolso. “Os presentes sempre são coisas que possamos usar no dia a dia, caderno, caneca, um colar. E nunca é algo comum, sempre tem um toque nosso”, conta Wilton. Customizar os presentes foi a forma que os dois encontram para não deixar a data passar em branco e comemorar sem gastar muito. “Dinheiro tá difícil, vale mais o valor agregado do que o que gastamos de fato”, opina o jovem programador.

Bolso

Quem, assim como Wilton, se preocupa com o bolso nas datas comemorativas pode contar com as dicas dos profissionais que entendem do assunto. A psicóloga e educadora financeira comportamental Meire Cardeal destaca que é realmente preciso tomar cuidado. “Presentear é sempre um ato de carinho, de mostrar o quanto a pessoa é importante para nós. É gostoso dar e receber, sempre e no dia dos namorados, é um ato de realimentar o romantismo. Mas são muitos os perigos. Presentear não é gastar muito dinheiro, nem mostrar poder financeiro e apresentar uma realidade diferente da verdade. As possibilidades são muitas e com valores para todos os bolsos”, explica.

A pedido do CORREIO, a educadora financeira listou algumas dicas para fugir dos perigos no dia dos namorados e evitar que os presentes acabem com o bolso.

1) ORÇAMENTO: Analise seu orçamento financeiro do mês de junho. Presenteie o seu amor no dia dos namorados, dentro do seu orçamento, das suas possibilidades. Não há necessidades de presentes caros que estourem o orçamento. O amor não se mede pelo valor dos presentes.;

2) VALOR: Defina o valor máximo que você pode investir, que caiba dentro do que você pode gastar com o presente;

3) PARCELA: Parcelar deve ser evitado! Se decidir parcelar, verifique em até quantas parcelas e se o orçamento dos meses seguintes podem absorver estes valores;

4) CRIATIVIDADE: Pense sobre coisas simples e de valor acessível que a pessoa gosta e usa, ou sobre coisas que irão lembrar vocês como uma foto juntos, por exemplo!

5) GARIMPO: Pesquisar na internet ou outros meios antes de sair às compras, isto ajudará a ir direto ao foco e não dispersar, evitando sair do definido.

Onde comemorar

Quem já garantiu o presente pode conferir algumas dicas de lugares para aproveitar a data ao lado daquele alguém especial:

Hotel Sotero - Vai contar com o combo hospedagem com decoração especial de rosas + café da manhã no dia seguinte por diárias a partir de R$ 250. Na noite do dia dos namorados jantar com direito a entrada, prato principal e garrafa de vinho por R$ 175 o casal - (71) 3114-5200

Motel KamaSutra - Quem for ao KamaSutra no dia dos namorados será surpreendido por deliciosos chocolates para deixar ainda mais gostosa a comemoração. O mimo vale para qualquer suíte do espaço - com preços a partir de R$ 99 - e até para quem for apenas almoçar! (71) 3363-2021

Motel Holywood - O casal pode reservar um pernoite das com jantar, sobremesa, uma garrafa de espumante ou vinho e café da manhã dia seguinte. O preço varia de acordo com a suíte escolhida e o período reservado vai de 20h do dia 12 até as 10h da manhã seguinte. Quem for sem reserva vai ser parecido com chocolates de brinde. Os preços partem de R$ 106. (71) 3206-4600

Salão Simetria - Quem for cuidar da beleza no dia dos Namorados terá direito a estourar um balão do amor. Na sorte, é possível ganhar brindes de Sex Shop para apimentar a comemoração da noite. (71) 3043-8340

É! Doceria e Bistrô - O jantar especial de dia dos namorados custará R$ 59, com direito a entrada e prato principal. Todas as sobremesas da casa saem por R$ 16,90 na noite especial. A casa terá os jantares comemorativos tanto no dia 12 quanto na véspera (11). Reservas: (71) 9 9190-5777 (WhatsApp)

Mercure Rio Vermelho - Quem for comer no Restaurante Casarão, do Hotel Mercure Rio Vermelho, terá direito à drink de boas vindas. O buffet completo sai por R$ 79 por pessoa e o casal ainda curte música ao vivo durante o encontro. (71) 3172-9200

Bistro1 - Localizado no Mundo Plaza, o restaurante terá menu especial para os casais. Estacionamento e uma garrafa de vinho ou espumante será dada por conta da casa a quem escolher comemorar por lá. Reservas: 71 99966-1100

Riz Bistrot - O jantar para dois com direito a duas entradas e duas taças de vinho inclusas sai por R$ 150 o casal. O restaurante conta com menu especial para a data. (71) 3019-2800

