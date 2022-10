Do almoço às urnas: Padre Kelmon foi o comentário do Cabula nas eleições

Atualmente morando no Imbuí, no entanto minha zona eleitora continua sendo no Cabula, mais precisamente no Colégio Nossa Senhora do Resgate. E como faço sempre que tem eleição eu escolho o turno da tarde, depois do almoço, porque sei que a espera será menor. E foi o que aconteceu neste domingo (2). Peguei um Uber e para fui com meu documento de identificação e –titulo que baixei no Iphone.

Esperei pacientemente na fila uns 40 minutos até que chegou minha vez. A biometria não funcionou depois de várias tentativas (mas não foi só comigo). Gentilmente a mesária resolveu o problema e eu, enfim, exerci o meu direito de votar. Ao contrario do que estava pensando, estava tudo tranquilo. Muita gente de vermelho com adesivo de Lula e muitos de verde amarelo com Bolsonaro.

Mas, por incrível que pareça, o comentário desde o local da votação até depois quando fui almoçar na casa de um amigo e encontrar antigos vizinhos do CHOPM 1, era o Padre Kelmon. Por incrível que pareça durante os mais de 25 anos que morei no Cabula nunca soube que o padre era da área. E ai começaram a surgir histórias de amigos que ainda moram no Cabula e adjacência sobre o padre que votou num colégio no Resgate.

Muita gente comentando que conhecia ele há muito tempo. Uns surpresos ao saber que ele era padre. Outros pelo fato de ter se candidatado a Presidente da Republica e, por fim a aparição na TV Globo no debate quando roubou a cena protagonizando os bate-bocas com os candidatos Lula e Soraya Thronicke.

E mais: muita gente me perguntando se eu o conhecia e sabia que era meu vizinho (rs). Eu disse que o vi pela primeira vez no debate da TV Globo, e estava mais surpreso ainda ao saber que ele mora e volta no Cabula. Porém uma coisa é certa: o padre ganhou uma notoriedade que nem ele mesmo esperava. Só falta agora ser convidado para um reality show. O que não será nenhuma surpresa.

Em tempo: chamei o Uber e enquanto esperava o padre continuava sendo o alvo dos comentários.