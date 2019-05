Do galinheiro aos milhões de pacientes: o que virou o império do bem criado por Dulce

A voz mansa e firme de Irmã Dulce foi o instrumento - junto com a persistência - da religiosa baiana para criar um dos maiores complexos de saúde com atendimento 100% gratuito do Brasil, com mais de 3,5 milhões de atendimentos ambulatoriais por ano a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A nova santa da igreja católica deu início oficial às Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) em 1959 dez anos após abrigar 70 doentes no galinheiro situado ao lado do Convento Santo Antônio, na capital baiana.

Após a morte da religiosa, as obras passaram por um trabalho de profisssionalização e atualmente conta com 21 núcleos que prestam assistência à população de baixa renda. As Osid ocupam atualmente uma área construída de 40 mil metros quadrados incluindo um total de 954 leitos hospitalares, para o atendimento de patologias clínicas e cirúrgicas.

Clique aqui e confira o especial Santa Dulce sobre a vida da freira baiana

Desses núcleos, 19 apresentam atuação na Saúde, a exemplo do Hospital Santo Antônio, do Centro Geriátrico, Hospital da Criança, Unidade de Alta Complexidade em Oncologia, Centro de Acolhimento à Pessoa com Deficiência, Centro Especializado em Reabilitação e do Centro de Acolhimento e Tratamento de Alcoolistas, entre outros.

Assista o documentário onde Dulce conta um pouco da sua trajetória:

No complexo são 2 milhões de atendimentos ambulatoriais – quase metade do total alcançado por toda a organização no estado. Ainda na sede das Obras Sociais, local que atende diariamente cerca de 2 mil pessoas, são realizadas por ano 12 mil cirurgias, além de 18 mil internamentos.

Também em Salvador, as Osid são responsáveis hoje por 5% dos procedimentos ambulatoriais e 9% das internações hospitalares no município. Atualmente, mais de 4 mil profissionais trabalham na organização, sendo mais de 2 mil funcionários somente no complexo da capital baiana, local onde atuam ainda 320 médicos e 125 voluntários.

Dentre as 36 especialidades médicas um dos destaques é o Centro de Pesquisa Clínica e o Centro de Ensino e Pesquisa Professor Adib Jatene, unidades dedicadas às áreas de Pesquisa e Ensino em Saúde. As Osid têm ainda internato de Medicina e 18 programas em residências médicas, além da Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde do Idoso e Residência em Odontologia.

Dentro do complexo tem também o Memorial Irmã Dulce (MID), uma exposição permanente sobre a vida e o legado da fundadora da instituição, a Bem-Aventurada Dulce dos Pobres. No local, estão o hábito usado pela religiosa, fotografias, documentos e objetos pessoais - o Memorial ainda preserva intacto o quarto de Irmã Dulce, onde está a cadeira na qual ela dormiu por mais de 30 anos por conta de uma promessa pela saúde da irmã.

Foto: Evandro Veiga/CORREIO

Inaugurado em 1993, um ano após a morte da freira baiana, o núcleo está situado em um prédio anexo ao Convento Santo Antônio, na sede das Obras (Avenida Bonfim, Largo de Roma). Com entrada franca, o memorial está aberto à visitação de terça a domingo, das 10h às 17h. A visita ao memorial se estende ainda ao Santuário de Irmã Dulce, situado também ao lado da sede da Osid e onde está localizado o túmulo do Anjo Bom do Brasil.

Já no município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, funciona o 21º núcleo das Obras Sociais, o Centro Educacional Santo Antônio (CESA), unidade que atende, em parceria com as Secretarias de Educação do Estado e do Município de Simões Filho, 750 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e que foi fundado em 1964 por Dulce.

Para erguer sua obra Irmã Dulce contou com ajuda de políticos a exemplo de ACM, ex-governador da Bahia

Foto: Divulgação/Osid

Atualmente, o CESA é uma escola de tempo integral, com um modelo de ensino que engloba o Ensino Fundamental I e II (do primeiro ao nono ano). O centro oferece ainda acesso à arte-educação, inclusão digital, atividades esportivas, assistência odontológica, alimentação, fardamento e material escolar gratuitos. O local conta também com uma unidade de sustentabilidade, o Centro de Panificação, responsável pela produção e comercialização de variados tipos de pães, panetones e outros produtos.

Além dos 21 núcleos pertencentes à instituição, as Osid atuam ainda ainda na gestão de unidades externas de saúde, sendo responsável hoje pela administração de três complexos públicos, todos localizados na Bahia e vinculados ao Governo do Estado: Hospital do Oeste (Barreiras), Hospital Eurídice Sant’anna (Santa Rita de Cássia) e Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho (Irecê). A entidade responde também pelo Centro de Convivência Irmã Dulce dos Pobres, localizado no Centro Histórico de Salvador, que tem como foco a assistência às pessoas em sofrimento psíquico e em vulnerabilidade social, incluindo usuários de substâncias psicoativas e pessoas em situação de rua, além do atendimento às famílias residentes no bairro e clientes referenciados pela rede SUS.

Veja a lista dos 21 núcleos das Obras Sociais Irmã Dulce:

Ambulatório José Sarney (AJS)

Centro de Acolhimento à Pessoa com Deficiência João Paulo II (CAPD)

Centro de Acolhimento e Tratamento de Alcoolistas (CATA)

Centro de Bioimagem (CBI)

Centro de Ensino e Pesquisa em Enfermagem (Cepen)

Centro de Ensino e Pesquisa Professor Adib Jatene (CEPPAJ)

Centro de Fisioterapia

Centro de Pesquisa Clínica (CPEC)

Centro de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (Centrinho)

Centro Educacional Santo Antônio (CESA)

Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) Irmã Dulce

Centro de Geriatria e Gerontologia Júlia Magalhães (CGJM)

Centro Médico Social Augusto Lopes Pontes (CMSALP)

Clínica da Mulher Dona Dulcinha (CMDD)

Hospital da Criança (HC)

Hospital Santo Antônio (HSA)

Laboratório de Anatomia Patológica (LAP)

Laboratório de Bioquímica Taciano Campos (LBTC)

Memorial Irmã Dulce (MID)

Unidade de Alta Complexidade em Oncologia Nossa Senhora de Fátima (Unacon)

Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue (UCT)

Confira prêmios recentes conquistados pelas Osid: