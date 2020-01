Do golden shower à balbúrdia: confira as frases que foram notícia em 2019

A coluna Entrelinhas, que reúne as notícias que marcaram a semana, traz neste fim de semana, uma seleção de frases de políticos, artistas, ativistas, pesquisadores e outros brasileiros que foram notícia ao longo de 2019. Veja:

Janeiro

"É uma nova era no Brasil: menino veste azul e menina veste rosa damares alves, ministra da mulher, família e direitos humanos", em vídeo gravado durante a cerimônia de transmissão do cargo.

Damares causou polêmica ao dilimitar cores para meninos e meninas logo na primeira semana de governo

(Foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

"É muita ousadia. O axé não combina com gente que pratica o mal. Latão e cobre são materiais de fácil comercialização em ferro-velho. Exu vai dar conta de quem pegou", Pai Balbino, sobre roubo de obras de Mário Cravo Jr.





Fevereiro





"Não conheço o Chico Mendes. O fato é que é irrelevante. Que diferença faz quem é Chico Mendes nesse momento?", Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, ao defender um modelo de autolicenciamento ambiental.

"Eles quiseram me conduzir à delegacia junto com o gerente geral, mas ele afirmou que só iria se ‘esse tipo de gente’ saísse algemada", Crispim Terral, empresário vítima de racismo em agência bancária de Salvador.

Crispim Terral registrou queixa contra racismo por parte de gerente e PM

(Foto: Marina Silva/Arquivo CORREIO)





Março

"O que é golden shower?", Jair Bolsonaro, presidente da República, no Twitter, um dia depois de postar um vídeo com conteúdo sexual na rede social. O assunto foi dos mais comentados no país.

"Eu pedia tranquilidade e eles não deram uma trégua. Ele dizia: ‘Adianta logo isso aí. Essa mulher não para de falar. Agiliza aí pra ela morrer logo", Isabela Conde, 36 anos, fisioterapeuta que sobreviveu a 69 facadas em ataque planejado por namorado na BR-324.

Isabela sobreviveu a ataque planejado e assistido por namorado

(Foto: Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO)





Abril

"Universidades que, em vez de procurar melhorar o desempenho acadêmico, estiverem fazendo balbúrdia, terão verbas reduzidas", Abraham Weintraub, ministro da Educação, ao anunciar bloqueio de verbas nas instituições de ensino federais, incluindo a Universidade Federal da Bahia.

"Não podemos pensar uma universidade desprovida de vida cultural e também de debates. De forma alguma podemos aceitar que ocorra balbúrdia na Ufba", João Carlos Salles, reitor da Ufba, em resposta ao ministro da Educação.





Maio

"Sempre tentaram me silenciar por uma razão ou outra, seja porque não sou bonita o suficiente, não canto tão bem, não sou casada o suficiente. Agora é que não sou jovem o suficiente", Madonna, ao completar 60 anos.

Rainha da música POP, Madonna completou 60 anos em 2019

(Foto: Divulgação)

"Eles querem me tirar da parada? Tiraram. Eu vou ficar quietinho agora, não me meto mais na política brasileira", Olavo de Carvalho, em entrevista por vídeo ao site Crítica Nacional.

"Se a OAB cassar o meu registro, eu faço Direito outra vez", Anderson Luiz Moreira da Costa, 38 anos, ex-traficante de drogas, comerciante e advogado, em entrevista ao CORREIO.



Junho

"Sempre digo aos conservadores que só acreditam no mercado: não se consegue ter um bom mercado se não se tiver um bom governo", Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, durante palestra em São Paulo.

"Enquanto não encontrarem os corpos, vou acreditar que elas estão vivas. Só vou parar de buscar essa resposta quando Deus quiser", Roberto Luiz do Rosário Lima, avô de crianças que desapareceram em Pedrão, na Bahia, em 2017; as duas são filhas de um traficante

Roberto Luiz segue procurando pelas netas desde 2017

(Foto: Evandro Veiga/Arquivo CORREIO)

"Durante tempo demais, fracassamos em ouvir os frutos das análises científicas, e as previsões apocalípticas não podem mais ser encaradas com ironia ou desdém", Papa Francisco, em discurso para gigantes do setor energético





Julho

"O Estado é laico, mas somos cristãos e, entre as duas vagas que terei direito a indicar para o STF, um será terrivelmente evangélico", Jair bolsonaro, presidente da República, em culto e no plenário da Câmara dos Deputados

Presidente Jair Bolsonaro disse que indicaria evangélico ao STF

(Foto: AFP)

"Depois dá até para tomar um banho de mar pelado", Valter das Virgens, idealizador do que seria a 1ª Peladatona de Salvador - maratona em que os corredores estaria completamente nuas; o evento não aconteceu





Agosto

"Eu tenho muita responsabilidade no que eu digo. O palco é a minha tribuna. No palco, eu dou a minha opinião. Jamais será discursiva", Maria Bethânia, cantora, em entrevista ao programa Conversa com Bial.

Bethânia deu entrevista ao jornalista Pedro Bial

(Foto: Camila Cara/Divulgação)

"Querem soltar o Lula não porque gostam dele, mas porque, se ficar na cadeia, não tem motivo para os outros não irem também. Os corruptos do MDB e do PSDB têm de ir para a cadeia também", Pedro Simon, ex-senador e ex-governador do Rio Grande do Sul.





Setembro

"Apenas queria dizer (...) duas palavras para os brasileiros e as brasileiras: Muito, muito obrigada a todos que me apoiaram", Brigitte Macron, primeira-dama da frança, agradecendo apoio dos brasileiros após ofensas de Bolsonaro.

"Estamos no início de uma extinção em massa e tudo o que vocês falam gira em torno de dinheiro e um conto de fadas de crescimento econômico eterno. Como ousam?", Greta Thunberg, ativista sueca, 16 anos, em discurso na Cúpula do Clima da ONU.

"Se está sendo bom para elas, está sendo bom para mim. Quero dar conforto a elas", Joilson Santos, pedreiro, 54 anos, de Feira de Santana, aprendeu a dançar balé para ensinar a filhas autistas.

O pedreiro Joilson aprendeu a dançar balé pelas duas filhas

(Foto: Marina Silva/Arquivo CORREIO)





Outubro

"Se a esquerda radicalizar a esse ponto, uma resposta precisará ser dada. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5", Eduardo Bolsonaro, deputado federal por São Paulo, em entrevista à jornalista Leda Nagle

"Ninguém ou nenhum sistema vai nos calar", Fernanda Montenegro, atriz, no Theatro Municipal de São Paulo, após sofrer ofensas do diretor da Funarte, Roberto Alvim

Fernanda Montenegro apareceu como bruxa na capa da Qautro Cinco Um

(Foto: Mariana Maltoni/Reprodução/Instagram)

"Temos uma certeza: não é do Brasil, não é responsabilidade nossa", Jair Bolsonaro, presidente da República, sobre óleo nas praias do Nordeste brasileiro







Novembro

"A Bahia tem uma costa extensa e tem sido muito doloroso ver a quantidade de municípios atingidos. É um pesadelo ainda longe de acabar", Olívia Oliveira, pesquisadora da Ufba, diretora do Instituto de Geociências (Igeo), liderou a equipe que apontou origem de óleo nas praias como sendo venezuelana.

Em entrevista ao CORREIO, Olívia Oliveira falou sobre o processo de investigação sobre o óleo nas praias do Nordeste

(Foto: Betto Jr./Arquivo CORREIO)

"Vocês eram o alimento da democracia que eu precisava para resistir", Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente, ao deixar a prisão em Curitiba.





Dezembro

"Você sabe que eu tive uma conversa completamente inocente com o presidente da Ucrânia", Donald Trump, presidente dos EUA, em carta sobre o processo de impeachment que vem sofrendo; ele é acusado de abuso de poder.