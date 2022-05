Do PSD, prefeito de Maragogipe anuncia apoio a ACM Neto na disputa pelo governo do estado

Filiado ao PSD, o prefeito de Maragogipe, Valnício Armede, anunciou que irá apoiar o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) na disputa pelo governo do estado. De acordo com ele, a decisão ocorreu por acreditar no projeto de Neto para a Bahia e por ter sido abandonado pelo governo do estado mesmo integrando a base aliada do PT.

"Está na hora de mudar. Eu não posso sofrer e ver meu povo sofrendo com a fila da regulação. Não posso ir para Salvador correr atrás de obra do e não conseguir e ainda mentirem para mim, falando que vai fazer", disse Valnício neste domingo (8), durante visita de ACM Neto à cidade. "Tomei a decisão porque acredito no novo, e principalmente porque acompanhei de perto a gestão de Neto em Salvador", declarou.

Segundo o prefeito, dos 13 vereadores que integram a Câmara Municipal, 9 vão apoiar ACM Neto na disputa pelo governo do estado. "Mesmo integrando a base do governo, nós fomos completamente abandonados pelo governo do estado", afirmou o prefeito, que integra o PSD, um dos principais partidos da base aliada ao PT na Bahia.

A visita a Maragojipe neste domingo finalizou a agenda pelo interior de ACM Neto, que contou com ida a outros oito municípios. Na sexta (6), ele foi a Itapicuru, Olindina, Nova Soure, Cipó e Ribeira do Amparo. No sábado (7), as visitas foram às cidades de Araci, Banzaê e Ribeira do Pombal.