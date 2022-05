Do rock ao samba: Paquito passeia por sua biografia musical

Com uma presença marcante na música baiana nas últimas décadas, o cantor e compositor Paquito já foi do rock ao samba - com diálogos variados com a MPB. Pois é essa biografia musical que ele apresenta no show Paquito de A a Z, hoje, às 20h, na Sala do Coro do TCA. Ingresso: R$ 30|R$15, à venda no Sympla e na bilheteria.

A retrospectiva começa na Banda Flores do Mal (1984) e vem até o lançamento do disco solo Xará (2019), passando pelas produções de discos de Batatinha (1999) e Riachão (2001), a gravação de suas músicas por Maria Bethânia, Jussara Silveira e Daniela Mercury, e o lançamento de seus discos Falso baiano (2003) e Bossa Trash (2008).

O artista se apresentará munido apenas de violão e piano, alternadamente, cantando as canções e contando as histórias de sua vida artística. Gerônimo, Lívia Nery e Eduardo Luedy são os convidados.

No repertório, canções da fase Flores do Mal, como Amigo Punk(Paquito & Seba) e Seu Jacinto/ Quem não Dança, de Noel Rosa. Do início da carreira solo, Paquito cantará sua parceria com Manuel Bandeira, Brisa, gravada por Bethânia, e o samba Despedida, troféu Caymmi de melhor canção. Estarão presentes também as parcerias com Roberto Mendes (Ninguém Atura, gravada por Sarajane e Daniela ), Eduardo Luedy ( O Que Pode Ser, gravada por Jussara Silveira), até a recente e fértil parceria com Geronimo, que inclui Porto de Chegar, feita para a praia do Porto da Barra, e Um Rock Axé.

Na dia 24, Paquito lançou o vídeo clip da canção Barulhento, com participação de Caetano Veloso e dirigido por Alex Coléman e Laura Vakim.