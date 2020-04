Doação de 30 respiradores chega ao sul da Bahia

Um lote com 30 respiradores doado por uma empresa paulista desembarcou na manhã deste sábado (18), na Bahia. As máquinas foram enviadas para o sul da Bahia, segundo publicou o governador Rui Costa (PT), no Twitter.

A maior parte dos equipamentos será recebida pelo município de Teixeira de Freitas - com sete casos notificacados de coronavírus -, onde será montado um hospital de campanha contra a covid-19 para atender a região.

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia informou ao CORREIO, o plano inicial é que 20 respiradores fiquem em Teixeira e o resto em Porto Seguro.

O sul e extremo sul têm apresentado elevados índices de contaminação pelo coronavírus. Só no município de Una, onde vivem, em média, 24,6 mil pessoas, foram 12 casos.

Bom dia! Já estão na #Bahia mais 30 respiradores para a guerra contra a #Covid19. Quero agradecer à Suzano Celulose pela doação feita à Bahia! Parte desses equipamentos vai para #TeixeiraDeFreitas, onde será montado hospital de campanha para atendimento exclusivo do #ExtremoSul. pic.twitter.com/qItXS55xjT — Rui Costa (@costa_rui) April 18, 2020

Bahia terá 2.418 leitos exclusivos para pacientes com coronavírus

A Bahia se prepara para o pico de infecção do novo coronavírus. Para encarar a pandemia, o estado contará com 2.418 leitos de referência para o tratamento da covid-19, entre clínicos e UTIs para adultos e pacientes pediátricos.

Entre as cidades baianas, Salvador será a com maior número de equipamentos, com 1.399 leitos. A capital baiana é a que mais registrou casos de infectados pela doença em todo o estado. No boletim divulgado pela Secretaria de Saúde da Bahia na sexta-feira (17), a capital já chegava a 540 confirmações, o que representa mais de 60% dos pacientes de covid-19 do estado, e 18 mortes.