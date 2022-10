Doação de brinquedos de Sthe Matos gera grandes filas e confusão em São Caetano

Antes das 10h desta quinta-feira (12), na Quadra de São Caetano, em Salvador, uma fila que preenchia boa parte do local já tinha se formado com centenas de pessoas posicionadas. Crianças, mães, pais, avós e tias se apertavam para garantir o presente de Dia das Crianças prometido em ação da digital influencer Sthe Matos.

O que era para ser só alegria, porém, virou motivo de confusão. Com a chegada do caminhão com mais de dois mil brinquedos, muitas pessoas cortaram a fila, que por mais de uma hora não andou. O resultado foi muita reclamação, bate boca, crianças chorando e até sendo agredidas.

"Cheguei aqui era 9h30. Sei que Sthefane Matos fez isso de bom coração para doar porque ela é da comunidade, mas o povo não ajuda, corta fila e pega presente duas ou três vezes. A gente que respeita fica sem e meu filho até apanhou, tomou um tapa no braço", fala Tais Regina, 29 anos, que às 12h ainda não tinha conseguido pegar os presentes dos filhos.

Outra que não tinha conseguido pegar os presentes dos filhos quando o relógio chegou ao meio dia foi Silvana Carvalho, 36. Ela fez reclamações semelhante às de Tais e disse que faltou organização para controlar tanta gente na fila.

"Tem muita gente passando na frente, desrespeitando os que estão aqui seguindo certinho. O pessoal não está conseguindo controlar, organizar e precisou até da polícia para ver se resolvia. A iniciativa é boa, mas está sendo atrapalhada por essa bagunça", reclama.

Polícia precisou ajudar

Silvana cita a polícia porque o caminhão de doação precisou sair da quadra para a base comunitária da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) no bairro. Lá, apesar da ajuda dos agentes, também existiu confusão, crianças assustadas e chorando e mais bate boca.

Procurada para falar sobre o assunto, a assessoria de Sthe Matos respondeu afirmando que, dentro de ações beneficentes como esta doação, é possível que haja imprevistos, mas ressaltou o fato de que nenhum problema maior foi registrado.

"Não há como controlar completamente a multidão em um contexto assim mas não se verificou nenhum grande incidente, qualquer coisa que possa ter saído do esperado foi um ponto fora da curva", escreve.

Fila foi para frente da base comunitária (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Ainda em nota, a equipe da influencer garantiu que a doação foi um sucesso e que nenhuma das crianças que apareceram na Quadra de São Caetano saíram de lá com as mãos abanando, sem conseguir presente.

"Idealizamos essa ação beneficente com a melhor das intenções e a ação foi um sucesso, mais de dois mil brinquedos chegaram por caminhão e foram distribuídos no centro comunitário e todas as crianças que lá estavam foram presenteadas", completa.

A alegria depois da agonia

Jhonatan Leandro, 8 anos, chegou às 9h e garantiu um helicóptero de brinquedo que ele tanto queria. Enquanto tirava da caixa o presente às pressas para brincar, ele comemorou ter conseguido o que desejava nesse Dia das Crianças.

"Gostei demais do brinquedo, tio. Eu quis ficar com o helicóptero porque é melhor que carro. Vou logo abrir aqui mesmo pra poder ver como é", fala enquanto tentava descobrir como abrir o brinquedo.

Jhonatan com o brinquedo (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Outra que saiu alegre foi Daiane de Jesus, 35, que foi uma das primeiras na fila e levou para casa uma boneca para Maria Alice, sua filha de onze meses.

"Vim pegar pra ela uma bonequinha porque sei que ela gosta muito, tanto que já tá na mão e não quer soltar. Importante poder pegar um presente assim de graça, achei legal a ideia de Sthe para as pessoas da comunidade", avalia.

Daiane também saiu feliz (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

De acordo com a assessoria de Sthe, sobraram ainda cerca de mil brinquedos que serão distribuídos em outro local.