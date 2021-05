Documentário de Karol Conká se torna programa mais visto na Globoplay

O documentário sobre Karol Conká, A Vida Depois do Tombo, se tornou o programa mais visto da Globoplay em um único dia. Segundo o Notícias da TV, do Uol, a produção teve 716 mil horas assistidas na quinta-feira (29), quando ficou disponivel.

A série documental, que tem quatro episódios, conquistou portanto a maior audiência diária de uma única produção de streaming da Globo, superando em horas consumidas os números do dia seguinte ao último capítulo de A Dona do Pedaço, em 23 de novembro de 2019, que tinha o recorde.

Desde que ficou disponível, o documentário só fica atrás nas buscas na plataforma que o próprio BBB - no caso do reality, o público prefere assistir o ao vivo, e não o conteúdo do programa exibido na Globo.

Na quinta, quando a série estreou, o documentário representou cerca de 10% de todo o tempo de consumo das pessoas na Globoplay, levando em conta usuários não assinantes, que acessam apenas conteúdos gratuitos - não é o caso A Vida Depois do Tombo, que é fechada.