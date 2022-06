Documentário É D´Oxum celebra a obra de Gerônimo e Vevé Calazans 

Gerônimo e Ondina (Foto: Divvulgação)

Composta por Gerônimo e Vevé Calazans, É D´Oxum é uma das músicas mais emblemáticas da chamada cena axé, mas que extrapolou qualquer tipo de rótulo. A canção servirá como mote do documentário É D´Oxum - A Força que Mora n’Água, que está em fase de produção. Quem assina a direção é Dayane Sena. Ondina Duarte, filha de Gerônimo, e Cássio Nobre fazem a produção. A realização é da Couraça Criações. O filme terá depoimentos de Daniela Mercury, Margareth Menezes, Armandinho, Ana Mametto, Roberto Santana, Lia Chaves, Márcia Short e do professor Edvaldo Brito. “Esse filme celebra a cultura de Salvador, o imaginário do que é ser baiano. Também traz os avanços e o processo de identidade criados a partir de quando essa música foi lançada. Contribuiu para a disseminação contra a intolerância religiosa. É D´Oxum é atemporal”, disse Ondina em conversa com a coluna.

Luana Assiz lança single (Foto: Caio Lírio/Divulgação)

Luana Assiz canta o amor entre duas mulheres

Dublê de apresentadora e cantora, a coleguinha de Rede Bahia Luana Assiz lança domingo, no Dia dos Namorados, a música Diz Que Sim, cuja letra fala sobre amor a duas e sobre reconciliação. A perspectiva do amor romântico entre mulheres vem da experiência pessoal de Luana. “É uma música pra escutar com a crush e pra dançar”, diz a compositora, que escolheu a data mais ‘apaixonada’ do calendário para o lançamento. “Mas sou defensora da liberdade, então, claro que dá pra curtir sem crush”, complementa. Nessa gravação ela foi acompanhada por Alexandre Vieira (baixo) e Samuel Borges (guitarra). A direção musical é de Bru e a música ficará disponível em todas as plataformas de streaming.

Universal lança Box com nove CDs de Ivete

Ainda na série de eventos marcando a comemoração dos 50 anos de Ivete Sangalo, a Universal Music está lançando um box com os álbuns de estúdio da cantora. Ao todo, são nove CDs, que serão comercializados ao preço de R$ 269,90. Neles estão reunidos os grandes sucessos de Ivete, ao longo desses anos de carreira, como Canibal, Se Eu não te Amasse Tanto Assim, Pererê, Empurra Empurra, Festa, Sorte Grande, Quando a Chuva Passar, Cadê Dalila e A Galera, entre outros. Além de canções de Tim Maia do disco que ela gravou com Criolo, a exemplo de Não Quero Dinheiro (Eu Só Quero Amar) e Primavera (Vai Chuva).

A volta do Vital

Na celebrada volta das grandes micaretas, mais uma é anunciada. Trata-se do Vital, o Carnaval fora de época de Vitória, capital do Espírito Santo, que será realizado nos dias 16 e 17 de setembro. A nova edição será no local conhecido como Sambão do Povo. Em anos anteriores, se apresentaram no evento artistas como Ivete Sangalo e Chiclete com Banana, entre outros.

TUM-TUM-TUM*

1 Depois do sucesso da inauguração com Ivete Sangalo, o Armazém Convention, no Parque Shopping Bahia, anuncia suas próximas atrações. Dia 16 de julho a cantora Vanessa da Matta se apresenta ao lado do cantor e compositor Jau. Já no dia 30 será a vez do Harmonia do Samba, sob o comando de Xanddy.

2 No domingo, dia 19 , acontece o ensaio geral do Arrastão de Samba Junino do Vai Kem Ké. O evento acontece a partir das 16h, no

Espaço Cultural Casa do Maestro, na rua Mestre Pastinha, 365, Federação.

E o melhor: a entrada é gratuita. A produção pede que se use um traje típico das festas juninas

3 Amanhã, no Largo Quincas Berro D'Água, no Pelourinho, acontece o encontro da música baiana e paraibana. O Sextou do mês de junho será com o baiano Dão Black e com o paraibano Escurinho, compositor e cantador de maracatus, cocos, forrós e rocks. A noite começa às 20 h com Escurinho, e às 22h, Dão entra em palco. A entrada é gratuita.