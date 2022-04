Documentário “Histórias da vida” aborda o poder de transformação através da arte

Relatos de baianos que encontraram na arte, em todas as suas variações, a chave para viver melhor mesmo diante de desafios como uma doença ou uma jornada pesada de trabalho em hospitais estão reunidos no documentário “Histórias da vida”. Lançando em 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, a produção foi dirigida por Dayse Porto. O média-metragem de 35 minutos foi realizado a partir da lei federal de incentivo à cultura com patrocínio da Hapvida. A produção é da Maré Produções Culturais, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal/Pátria Amada Brasil, com o apoio do jornal Correio.

Confira o resumo de 3 dos 10 capítulos do documentário:

CAP. 5: Luisa e Ivanete

Luisa, de 10 anos, nasceu com uma síndrome que lhe traz atrofia e rigidez dos membros. Coube à sua avó, Ivanete, cuidar da menina como mãe, dedicando-se integralmente. Após a recomendação de uma psicóloga, Ivanete incentivou a pequena a se expressar através da arte. Inteligente e talentosa, passou a pintar quadros com a boca e já chegou até a realizar algumas exposições.

CAP. 6: Maria Emília

Profissional da área da saúde, Maria Emília acredita que a arte transforma a vida. No limite da exaustão como chefe de enfermagem, durante a pandemia, começou a tocar pandeiro e encontrou na atividade um caminho para extravasar medos e se sentir pronta para seguir na sua missão, a ponto de adiar a sua aposentadoria pela consciência de que o momento necessitava mais do que nunca de profissionais de saúde como ela.

CAP. 7: Maria

Na infância, a enfermeira Maria Emília convivia muito com a avó, sua xará, Dona Maria, que há 12 anos havia recebido o diagnóstico de Alzheimer. A senhora, que sempre teve uma relação próxima com as artes, foi tratada com musicoterapia, escolha da família para trazer acolhimento e acessar as emoções. Atualmente, a neta estuda Medicina e escolheu pesquisar sobre o impacto da musicoterapia em pacientes com a doença par seu TCC. Uma forma de falar da avó e de sua experiência de amor perpassando a linguagem artística.

Assista ao filme:

Acesse bit.ly/historiasdavida e conheça o projeto.



