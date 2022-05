Documentário revela detalhes do acordo de doação do acervo de Krajcberg ao Estado

(Foto: Djanira Chagas/ Divulgação)

Documentário vai mostrar rotina de Krajcberg em Nova Viçosa

Um filme inédito, que traz detalhes dos últimos anos de vida do artista plástico Frans Krajcberg, será lançado no próximo dia 9 de junho, às 18h, na Sala de Arte Cinema do Museu, no Corredor da Vitória. Bom dia, Krajcberg!, da documentarista Renata Rocha, biógrafa oficial do artista, reúne registros inéditos do escultor, pintor, gravador e fotógrafo polonês naturalizado brasileiro e morto em 2017, aos 96 anos. O documentário com 1h 25min de duração é resultado da seleção de um imenso acervo de gravações feitas pela autora e o artista, no Sítio Natura, em Nova Viçosa, onde Frans morou até o final da vida. Gravadas entre 2008 e 2017, as imagens com áudios originais trazem ensinamentos do artista sobre a exploração de elementos da natureza.

Polêmica

De acordo com a documentarista, o filme traz ainda trechos inéditos dos bastidores da doação que o artista fez do seu acervo ao Governo da Bahia, em 2009, com o objetivo de garantir a preservação de sua obra. Composta por 48 mil itens, a coleção inclui esculturas, relevos, desenhos, fotografias e pinturas. As cenas também trazem uma visita feita pelo então secretário da Cultura do Estado da Bahia, Jorge Portugal, a Krajcberg, no Sítio Natura.

(Foto: Djanira Chagas/Divulgação)

A documentarista Renata Rocha e Frans Krajcberg

Justiça

Renata esclarece que o título ‘Bom dia, Krajcberg!’ é também uma forma de honrar essa doação e deixar clara toda a indignação de Frans pelo fato de a promessa de construir o museu, feita pelo governo da Bahia, nunca ter saído do papel. “Muitas vezes, Frans comentava comigo: ‘Esse governo nem bom dia me dá’. Portanto, trazer esse episódio da vida dele para o filme é, ainda, um ato de justiça”, decretou. Este é o segundo filme assinado por Renata Rocha sobre o artista. O primeiro, O Grito Krajcberg, mostra a trajetória do polonês radicado na Bahia e tem narração da cantora Maria Bethânia.

(Divulgação)

Chef Gabriel Rodrigues assumiu cozinha do Almacen Pepe

Boas novas

O Almacen Pepe contratou o chef Gabriel Rodrigues para assumir o comando da Área Gourmet na unidade do Horto Florestal. O Chef, que tem 15 anos de carreira e já passou pelos restaurantes Carvão, Mistura, Lafayette, dentre outros, planeja desenvolver um projeto gastronômico que apresenta uma comida de conforto, mas com toque sofisticado.

(Divulgação)

O casal de chefs Dante e Katrin Bassi vai cozinhar em São Paulo

Conexão

Os chefs Dante e Katrin Bassi, do restaurante Manga Mar, no Rio Vermelho, estão preparando a bagagem de ingredientes locais que levarão para São Paulo no dia 24 de maio, onde participarão do projeto capitaneado pelo dono do restaurante Cantaloup, Daniel Sahagoff, que vem promovendo experiências gastronômicas com chefs renomados do Brasil e do mundo. A proposta dos Bassi para o evento é apresentar um menu com nove pratos. “Vamos oferecer uma experiência sensorial norteada por nossa cozinha aqui do Manga”, diz a chef.

(Divulgação)

Escritora Patrícia Melo e o maestro John Neschling estarão em Salvador

Concerto para três

O maestro brasileiro John Neschling, que vive na Suíça, e que há seis anos não comanda uma orquestra no Brasil, vai reger pela primeira vez a Neojibá. O concerto especial vai celebrar os 15 anos da orquestra baiana e os 75 anos do maestro, no próximo dia 1º de junho, no Teatro Castro Alves. O evento terá como solista o pianista baiano Ricardo Castro, fundador e diretor-geral do Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia, e a soprano ucraniana Olesia Matei, que participa de intercâmbio cultural promovido pelo programa para acolher jovens musicistas da Ucrânia.

Autógrafos

Quem vem acompanhando o maestro John Neschling é a premiada escritora Patrícia Mello, companheira do artista, que aproveita a viagem do marido para lançar no Brasil seu 12º romance intitulado Menos que Um. Salvador está na rota das capitais que terão lançamentos com a presença da escritora, mas a editora Leya Brasil ainda está definindo a data e local da sessão de autógrafos. È provável que seja entre os dias 25 de maio e 2 de junho, período em que casal estará em solo baiano.

Em alta

Dois filmes de produção baiana estão entre os mais populares da plataforma de streaming Netflix: Axé- Canto do povo de um lugar, do diretor Chico Kertész; e a Coleção Invisível, do francês radicado na Bahia, Bernard Attal.

(Foto: Raul Spinassé/Divulgação)

Os chefs Celso Vieira e Laís Taraia na Casa Chálabi

Calçada

A Casa Chálabi, marca mais recente do Grupo Pasta em Casa, ampliou seu funcionamento e passa agora a oferecer uma experiências de calçada com a culinária líbano-mediterrânea. O serviço funciona de quarta a sábado, das 17h às 22h, na calçada do Pasta em Casa. Com projeto de inaugurar um espaço físico ainda este ano, o grupo trouxe a chef paulista Lais Taraia para assumir a linha de frente da cozinha. No novo menu, além de pastas frias e salgados, pratos quentes que somam tradição e toque mediterrâneo.