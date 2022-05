Documentário sobre George Michael será lançado no dia 22 de junho

O documentário George Michael Freedom Uncut, um longa-metragem autobiográfico sobre o cantor e compositor ícone da cultura pop, ganhou trailer e lançamento mundial. O filme, narrado pelo próprio cantor vencedor do Grammy, morto em 2016 após uma insuficiência cardíaca, é um tributo ao legado de um dos maiores artistas da Inlgaterra, na sua obra final.

Durante o documentário, George Michael retoma a narrativa de sua carreira, vida pessoal e suas controvérsias, em uma colaboração com o codiretor, produtor e amigo David Austin. O filme será lançado como um evento global no dia 22 de junho.

No longa, Michael revela abertamente e honestamente os dois lados distintos de sua vida: sua carreira musical pública e sua vida pessoal privada que as câmeras nunca viram. O cantor esteve fortemente envolvido e dedicado na produção deste documentário antes da sua morte em 2016 aos 53 anos, tornando George Michael Freedom Uncut um tributo ao seu legado.

No trailer, George explica seus sentimentos sobre a fama na juventude. "Eu não consigo explicar o quão forte essa histeria era... Eu me lembro de pensar que não sabia se queria fazer isso novamente", diz em um trecho. Em outro, ele também fala: "eu quero deixar músicas, eu acredito que eu possa deixar músicas, que terão um significado para outras gerações".

O documentário tem a participação de vários amigos famosos e colaboradores de George Michael, como Stevie Wonder, Elton John, Ricky Gervais, Nile Rodgers, Mark Ronson, Tracey Emin, Liam Gallagher, Mary J. Blige, Jean Paul Gaultier, James Corden, Tony Bennett, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Christy Turlington, Linda Evangelista e Tatjana Patitz.

Além do lançamento do filme, Older, terceiro álbum de estúdio de George Michael, será relançado este ano no dia 8 de julho, como parte de um box set que também inclui um vinil de Upper, histórias dos bastidores das gravações e fotos inéditas.

Veja o trailer de George Michael Freedom Uncut: