Dodge busca indício de 'autoria intelectual' de Brazão na morte de Marielle

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, busca indícios de "autoria intelectual" do conselheiro afastado do Tribunal de COntas do Rio de Janeiro (TCE-RJ), Domingos Brazão, no atentado que terminou com as mortes da vereadora Marielle Franco e do vereador Anderson Gomes. A informação é de O Globo.

No pedido que fez ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para ter acesso aos autos do caso, Dodge diz que busca "apurar a existência de indícios de autoria de Brazão" na morte de Marielle. O STJ determinou que a PGR tenha acesso aos autos.

Brazão classificou a suspeita de "absurda". O advogado dele, Ubiratan Araújo, diz que o conselheiro não tem envolvimento no crime. Diz ainda que ele já colocou à disposição das autoridades seus sigilos bancário e telefônico.

Em março, uma reportagem do Uol mostrava que o ex-deputado Brazão aparecia como um dos suspeitos no inquérito da Polícia Federal que investiga a morte da vereadora. Antes, Brazão aparecia como suspeito de plantar uma testemunha para incriminar o vereador Marcelo Siciliano (PHS), adversário em disputas por domínio em determinadas áreas do Rio, dominadas por milícias.

Em fevereiro, dizia a matéria, Brazão foi alvo de um mandado de busca e apreensão cumprido por agentes da PF.