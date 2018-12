Dois adolescentes são mortos e um é baleado no bairro do IAPI

Dois adolescentes foram mortos e outro ficou ferido na madrugada de domingo (16) no bairro do IAPI, em Salvador. De acordo com o boletim de ocorrência registrado no posto da Polícia Civil do Hospital Geral do Estado (HGE), o adolescente foi atingido de raspão na cabeça. Ele estava na entrada da localidade conhecida como Floresta, no IAPI, quando foi ferido.

Inicialmente, o adolescente foi encaminhado ao Hospital Geral Ernesto Simões, mas foi transferido para o HGE na tarde de domingo.

A Polícia Civil informou que a 3ª Delegacia de Homicídios investiga as circunstâncias do crime, mas que até o final da manhã desta segunda-feira (17) as vítimas ainda não haviam sido identificadas.