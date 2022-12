Dois baianos estarão à frente da série Cidade de Deus que será produzida pela HBO Max

(Divulgação)

Aly Muritiba vai dirigir a série Cidade de Deus

Sucesso de bilheteria e um dos únicos filmes brasileiros indicados a receber quatro indicações ao Oscar, Cidade de Deus vai virar uma série com roteiro e direção assinados por dois baianos: Sergio Machado como roteirista e Aly Muritiba como diretor. O projeto é do canal de streaming HBO Max que vai dar continuidade a história após 20 anos do lançamento do filme. “Vamos trazer a história para os dias atuais mostrando como estão hoje os personagens que sobreviveram na trama duas décadas depois”, explica o roteirista. Um destes personagens inesquecíveis é Buscapé que voltará a ser interpretado pelo ator Alexandre Rodrigues.

Parceria

A série, que terá seis episódios e será produzida por Fernando Meirelles - que dirigiu o filme em 2002 - começa a ser gravada no próximo ano e marca o retorno da parceria entre Machado e Muritiba que trabalharam juntos na série Irmãos Freitas, sobre o boxeador baiano Popó. De acordo com Machado, o roteiro começou a ser escrito por ele e sua equipe há cerca de um ano.

(Divulgação)

Sergio Machado está escrevendo o roteiro da série Cidade de Deus

Pesos pesados

Vale lembrar que os dois baianos são considerados pesos pesados do cinema brasileiro. Aly Muritiba, por exemplo, conquistou o prêmio do público do Festival de Veneza com o longa-metragem Deserto Particular, em 2021. Já Sergio Machado acaba de faturar o prêmio de fotografia no Festival de Tullin, na Estônia, com o filme O Rio do Desejo, dirigido por ele.

(Divulgação)

Titãs vai reunir a formação original na Fonte Nova

Reencontro

A Arena Fonte Nova será o palco do show da turnê Titãs Encontro: Todos Ao Mesmo Tempo Agora, que reúne a formação original do grupo cuja estreia nacional acontece no dia 28 de abril de 2023, no Rio de Janeiro. Em Salvador, o grupo se apresenta no dia 17 de maio do próximo ano. Marcelo Fromer, morto em 2001, será homenageado pela filha, Alice Fromer, que participará dos concertos.

(Fotos: Divulgação)

Os chefs Karine Poggio e Ricardo Silva vão cozinhar juntos

Quatro mãos

Os chefs Karine Poggio (Bistrô das Artes), e Ricardo Silva (Carvão e Pi.zza) irão cozinhar juntos na próxima quinta-feira (15), às 20h, no Bistrô das Artes, no Centro Histórico. As reservas já estão sendo feitas e custarão R$ 190 e R$ 340, sem e com harmonização, respectivamente.

(Foto:Leo Aversa/Divulgação)

Turnê de Adriana Calcanhotto passará pelo TCA

Voz e violão

Adriana Calcanhotto estará de volta à Salvador para apresentar seu novo show Voz e Violão no Teatro Castro Alves, no dia 26 de janeiro de 2023, às 21h. No repertório, os hits da cantora ao longo de sua carreira. Este espetáculo já passou pelos Estados Unidos e Europa com grande sucesso. A produção é da Palco Produções, de Ieda e Adailton. Após a turnê, que deve passar por várias cidades brasileiras, Adriana lançará, ainda em 2023, um novo álbum de canções inéditas.

(Divulgação)

Cleber Fiore e Carolina Costa

Confraternização

Cleber e Carolina, das lojas Bilbao e Carolina Costa estão preparando para o próximo dia 15, a partir das 18h, uma festa de confraternização para amigos e clientes. A produção é do promoter Ginno Larry que promete uma grande ceia natalina, além de um talk show com a consultora de moda Anna Bordignon.

Arte de primeira

Trinta e seis obras do artista Genaro de Carvalho (1926-1971) estão em exposição na Galeria Passado Composto, em São Paulo. Organizada pela galerista Graça Bueno, a mostra, intitulada Genaro e a Luz da Bahia, fica em cartaz até 17 de março de 2023 e tem curadoria de Graça e de Nair de Carvalho, viúva do artista.