Dois corpos são encontrados com tiros e mãos amarradas em Mata de São João

Com características evidentes de execução, dois corpos foram encontrados pela polícia neste sábado (26) com marcas de tiros e mãos amarradas em Mata de São João, Região Metropolitana de Salvador (RMS). As vítimas, dois homens, estavam sem identificação.



Os corpos foram encontrados em matagal, na BA-099, nas proximidades da rotatória do Hotel Iberostar, por volta das 07h30. As informações foram passadas pela Polícia Militar (PM), que constatou o fato, após ter sido acionada pelo Centro Integrado de Comando e Controle (Cicoc).



O duplo homicídio é investigado pela Polícia Civil. Em nota, a PC informou que ainda não tem autoria e motivação para o crime. Na manhã deste domingo (27), corpos ainda não tinham sido identificados no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR).

Salvador

em Salvador, um homem morreu, após ter sido baleado no bairro do Uruguai, na noite deste sábado. Aristides de Jesus Santos, de 33 anos, foi socorrido por policiais militares para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu.



O crime aconteceu na Travessa 1º de Janeiro, conhecida como Rua do Pistão, por volta das 21h30. Segundo a Polícia Militar, uma viatura da 17ª Companhia Independente (Uruguai) foi acionada para o local pelo Cicom. Os policiais encontraram o homem baleado e acionaram o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), que por sua vez, prestou o socorro, mas a vítima não resistiu.



A Polícia Civil informou que a autoria e a motivação serão apuradas pela 3ª DH/BTS