Dois homens morrem afogados em praia de Camaçari

Dois homens morreram após se afogarem em uma praia de Barra do Jacuípe, no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, no último sábado (4). Uma das vítimas teve o corpo encontrado no mesmo dia, enquanto a segunda só foi localizada nesta segunda (6), após o corpo ser reconhecido por amigos.

De acordo com o Grupamento Aéreo (Graer), uma terceira pessoa estava com as outras duas, mas foi encontrada com vida.

A situação aconteceu em um fim de semana marcado por ventos fortes e alertas de chuvas, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As buscas pelo segundo corpo haviam sido suspensas por conta da ventania e foram retomadas na manhã desta segunda-feira.

O primeiro corpo encontrado foi encaminhado para a cidade de Olindina, onde será sepultado.

Os homens estariam trabalhando na obra de um condomínio e teriam aproveitado o dia de folga para mergulhar.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Grupamento Aéreo (Graer/PMBA) da Polícia Militar da Bahia realizaram buscas no local.