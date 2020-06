Dois homens morrem após ação policial no bairro da Santa Cruz

Duas pessoas morreram após uma troca de tiros na localidade de São Nolasco, no bairro da Santa Cruz região do Nordeste de Amaralina, na manhã desta terça-feira (2). Moradors ficaram assustados com o barulho do tiroteio durante a manhã. Em nota, a Polícia Militar confirmou o ocorrido e irmou que dois suspeitos morreram apó confronto com policiais militares.

Segundo a PM, a situação aconteceu durante a intensificação do policiamento na manhã desta terça. Ao passarem pela região de São Nolasco, na Santa Cruz, policiais da 40ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Nordeste de Amaralina), "foram recebidos a tiros disparados por diversos indivíduos". Dois deles foram atingidos e levados pelos próprios policiais ao Hospital Geral do Estado (HGE).

As mortes foram registadas no hospital. Ainda segundo a PM, além de drogas, uma pistola e um revólver foram apreendidos com a dupla. O fato será registrado na Corregedoria da Polícia Militar, onde todo material apreendido será apresentado.