Dois homens morrem asfixiados em garimpo ilegal no interior da Bahia

Dois trabalhadores morreram asfixiados no Garimpo de Socotó, que fica no município de Campo Formoso. Segundo a Cooperativa Mineral da Bahia (CMB), atividade do local é ilegal. Os funcionários inalaram uma fumaça tóxica a 18 metros de profundidade.

De acordo com informações do Subgrupamento de Bombeiros Militares de Senhor do Bonfim, que atendeu a ocorrência, o caso aconteceu por volta das 17h desta segunda-feira (11), quando a equipe foi acionada. Os corpos só foram resgatados nesta terça (12).

Um motor de sucção apresentou problemas e exalou o material tóxico. Não se sabe se os dois homens utilizavam equipamentos adequados para o serviço.

Equipes do 9º Grupamento informaram que já encontraram os funcionários sem vida. Eles utilizaram um tripé e uma corda de rapel para o resgate. Os corpos ficaram a cargo da Polícia Militar até a chegada do Departamento de Perícia Técnica (PDT) para remoção. O caso foi registrado pela Delegacia Territorial de Campo Formoso.

A Polícia Militar foi procurada pelo CORREIO, mas não respondeu até o momento da publicação.

Segundo o portal G1 Bahia, testemunhas disseram que o buraco aberto para exploração teria alagado. Os operários entraram no poço com o auxílio de uma bomba de sucção para retirar a água e prosseguir o trabalho.



Em nota, o Conselho de Administração da Cooperativa Mineral da Bahia (CMB) informou que, ao ser informada do acidente, enviou um técnico de segurança do trabalho para obtenção de informações. A CMB afirmou que o acidente ocorreu em uma área a mais de 8km de distância do local em que ela opera e que não tinha conhecimento sobre o funcionamento do garimpo.

A cooperativa disse ainda que “preza pela legalidade e busca coibir qualquer lavra ilegal, apurando e punindo qualquer cooperado que descumpra as normas previstas” e lamentou as duas mortes, se solirarizando com os familiares das vítimas e os moradores da região.