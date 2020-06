Dois homens morrem e outro é preso após troca de tiros com PMs em Sussuarana

Dois homens morreram após uma troca de tiros com policiais militares na noite da última sexta-feira (5), no bairro de Sussuarana. O caso aconteceu na Rua Marina Deiró Rocha, por volta das 23h30. Segundo a PM, um terceiro homem, apontado como comparsa, foi preso. No local do crime, foram encontradas munições para fuzil, revólveres e drogas, de acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA).

Conforme a PM, uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 48ª CIPM fazia ronda no local quando percebeu homens armados, que correram em direção a diversas vielas da região. Foi dada voz de prisão, mas o grupo não obedeceu, atirou e iniciou processo de fuga.

Dois criminosos foram localizados feridos e, então, socorridos para o Hospital Roberto Santos. Os dois, porém, não resistiram aos ferimentos. O terceiro homem, que também tentou fugir, foi preso.

Segundo a SSP-BA, com o grupo, foram encontrados dois revólveres calibre 38, munições para fuzil calibre 5,56, 63 trouxas de maconha, 48 pedras de crack e dois celulares. Todo material apreendido foi apresentado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde a ocorrência foi registrada.

O material apreendido durante a operação

(Foto: Divulgação)