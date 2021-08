Dois homens morrem e outro fica ferido após serem baleados em bar no Alto do Peru

Tauan Silva Pereira, 24 anos, e Felipe dos Santos Pinto, 25, foram mortos a tiros, no começo da noite de sábado (21), quando estavam em um bar, na Rua Nova Esperança, nas imediações da localidade conhecida como Tanque do Meio, bairro do Alto do Peru. Uma terceira pessoa identificada como Manoel de Jesus Santos, 23, também foi atingido pelos disparos, mas socorrido com vida para uma unidade de saúde.

Em nota, a Polícia Militar (PM) informou que uma equipe do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Pirajá) foi acionada pela Central de Comunicação Integrada (Cicom), órgão da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e logo depois recebeu informações de disparos de arma de fogo, nas imediações da localidade conhecida como Tanque do Meio, bairro do Alto do Peru, na noite de sábado (21).

No local, os policiais encontraram os corpos de dois homens alvejados pelos disparos e tomaram conhecimento de que uma terceira vítima ferida no incidente já tinha sido socorrida à Unidade de Pronto Atendimento da Avenida San Martins, de onde, posteriormente, foi regulada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ao Hospital Geral do Estado. O crime ocorreu por volta das 19 horas.

Procurada, a Polícia Civil informou que o duplo homicídio será investigado por policiais da Delegacia de Homicídios/Central. "A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas. Uma equipe do Silc/DHPP expediu as guias para remoção e perícia. Testemunhas serão ouvidas no DHPP", informou a Polícia Civil, através de nota.