Dois homens são flagrados na Bahia transportando mais de mil aves clandestinamente

Dois homens foram flagrados transportando clandestinamente 1.067 aves silvestres das espécies conhecidas popularmente como coleira, papa-capim, trinca-ferro, canário-da-terra e pássaro preto. Nove pássaros já foram encontrados mortos. O flagrante ocorreu na noite de quinta-feira, por policiais rodoviários federais, na altura do quilômetro 677 da BR 116, trecho do município de Jequié.

Essa é a maior ocorrência desse ano de resgate de pássaros realizada pela Polícia Rodoviária Fedral (PRF) no estado. Desde janeiro, a PRF já resgatou mais de 3 mil animais silvestres na Bahia. O flagra ocorreu quando os policiais deram ordem de parada a um veículo GM/Celta, com dois ocupantes, durante fiscalização de combate a criminalidade. Durante a abordagem foram solicitados os documentos do condutor e passageiro para uma consulta detalhada. Em seguida, os agentes realizaram os procedimentos de fiscalização e após uma revista minuciosa no veículo foram encontradas as aves.

Todos os pássaros foram encontrados aprisionados e amontoados em pequenas gaiolas e em embalagens para acondicionar leite, demonstrando total falta de cuidados, higiene e maus tratos. Eles eram transportados de forma precária, em ambiente escuro e sem ventilação. As aves que saíram de Montes Claros, em Minas Gerais, e seriam levadas para Recife, em Pernambuco, totalizando um percurso de mais de 1.500 quilômetros.

Na entrevista, os ocupantes do automóvel assumiram a responsabilidade pela captura ilegal dos animais. Disseram ainda que não possuíam a autorização e nem a guia de transporte para criação e que lucrariam cerca de R$ 15 mil na comercialização das aves. Após o flagrante foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e tanto o motorista como o carona irão responder na Justiça por crime contra o meio ambiente da Lei 9.605/98.

Os pássaros estavam muito debilitados e foram encaminhados para o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), onde passarão por um processo de reabilitação para voltarem à liberdade. "O retorno ao habitat natural nem sempre é um processo rápido. Além de tratar a saúde, os animais precisam reaprender funções básicas como voar e caçar", informa a nota enviada pela PRF.

A PRF alerta que as denúncias nas rodovias podem ser realizadas através do telefone 191, que funciona em todo o Brasil. A ligação é gratuita e não é preciso se identificar.