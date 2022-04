Dois homens são mortos a tiros em Simões Filho

Dois homens foram mortos a tiros na comunidade Pitanga de Palmares, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador. O crime aconteceu na manhã essa quinta-feira (7).

As vítimas foram identificadas como José Marcos da Silva Pereira, de 25 anos, e Igor Rodrigues do Nascimento, de 26. Segundo informações da Polícia Civil, cinco homens invadiram a casa de Igor e levaram-no à casa de José Marcos, onde este último foi executado.

O corpo de Igor foi encontrado amarrado em um matagal. Ainda de acordo com a polícia, as primeiras diligências para a investigação de autoria e motivação já foram realizadas. As guias de perícia e de remoção foram expedidas. O caso está sendo investigado pela 22ª Delegacia Territorial (DT/Simões Filho).