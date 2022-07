Dois homens são presos ao roubar sandálias de loja em Narandiba

Dois suspeitos de roubar uma loja em Narandiba, em Salvador, foram presos na madrugada deste sábado (23) por uma equipe da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

Os policiais foram chamados pelo Centro Integrado de Comunicação (Cicom) da Secretaria da Segurança Pública (SSP) com a informação da movimenta atípica na Avenida Edgard Santos.

“Eles notaram um veículo do tipo Saveiro, de cor branco, que estava parado na frente do estabelecimento, fugindo em alta velocidade, ao perceber a chegada dos policiais. Os policiais perceberam o arrombamento e entraram no local”, explica o subcomandante do Comando de Policiamento Regional da Capital (CPR-C) Central, tenente-coronel Wellington Morais.

Dentro da loja estavam dois homens, flagrados colocando várias sandálias em caixotes. Eles foram detidos e levados para a Central de Flagrantes. O material foi apreendido.