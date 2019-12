Dois homens são presos após serem flagrados por sistema

Dois homens foram presos pela Polícia Militar da Bahia depois de o Sistema de Reconhecimento Facial implantado pela Scretaria de Segurança Pública emitir alertas. Rodrigo Correia dos Santos, 24 anos, e Elenilson Santana Santos, 27, foram reconhecidos pelo equipamento, inplantado há um ano e que é responsável pela captura de 102 criminosos foragidos.

Com 96% de similaridade, Rodrigo era procurado pela prática de um homicídio no município de Esplanada. Na imagem ele aparece com blusa azul e short xadrez. Já com mandado de prisão pela prática de roubo expedido pela 6ª Vara Criminal, Elenilson aparece vestindo blusa vermelha. Sua passagem pelas câmeras de segurança disparou um alerta de 91% de semelhança.

A dupla teve a documentação conferida, e foi encaminhada para a Central de Flagrantes. A SSP estuda levar o Sistema de Reconhecimento Facial para outras cidades baianas.