Dois homens sequestrados em Goiás são resgatados em porta-malas de carro na Bahia

Dois homens que haviam sido sequestrados por um trio, na cidade de Formosa, em Goiás, foram resgatados de dentro de um porta-malas de um carro por equipes da 28ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Ibotirama). As vítimas foram encontradas com os autores, na cidade de Muquém do São Francisco, na segunda-feira (28).

A 28ª CIPM recebeu informações do 16º Batalhão de Polícia Militar (BPM/Formosa) e do 11º Comando Regional de Polícia Militar, ambas unidades de Goiás, e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cerrado e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de que um carro modelo Civic, cor branco, passava pelo distrito do Javí.

De acordo com o comandante da 28ª CIPM, major Ronni Anderson Almeida, foi montada uma barreira, que auxiliou na interceptação do veículo. “Durante as buscas, encontramos três pessoas no veículo, além das vítimas que estavam no fundo carro. O trio e as pessoas sequestradas foram levados para a Delegacia Territorial (DT) de Ibotirama”, contou o militar.

Segundo o delegado titular da DT, Antônio Roselio Marques Barbosa Silva, as vítimas foram ouvidas e liberadas, enquanto os demais foram autuados por extorsão mediante sequestro. “Eles haviam pedido um pix no valor de R$ 5 mil para os familiares dos sequestrados. Depois dessa transferência, exigiram mais R$ 25 mil. A comunicação entre as forças de segurança dos estados garantiu o flagrante”, detalhou a autoridade policial.