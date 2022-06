Dois ônibus escolares são incendiados em Guaratinga, no sul do estado

Dois ônibus escolares, que estavam estacionados ao lado do Ginásio de Esportes José Dias da Costa, foram atingidos por um incêndio na tarde de quarta-feira (22), em Guaratinga, no extremo sul do estado. De acordo com a prefeitura, a suspeita é que tenha sido um incêndio criminoso.



Não houveram feridos e todas as pessoas que estavam no equipamento esportivo foram retiradas antes que o fogo se espalhasse. Funcionários do ginásio controlaram inicialmente as chamas e impediram que um terceiro veículo fosse danificado.



O Corpo de Bombeiros da cidade vizinha de Eunápolis também esteve no local e controlou totalmente o incêndio. O trabalho de rescaldo, para impedir que novos focos surgissem, também foi realizado.



A prefeitura de Guaratinga informou que há risco de desabamento do muro do ginásio, que sofreu danos estruturais durante o ocorrido, por isso o local foi isolado. A Polícia Civil esteve no local nesta quinta-feira (23) para dar início a perícia.

O Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia não deu mais informações sobre o ocorrido.

Momento em que os ônibus foram incendiados ao lado do ginásio (Foto: Reprodução/Redes Sociais)