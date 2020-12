Dois presos fogem de delegacia no Complexo dos Barris

Na madrugada do último sábado (12), dois presos fugiram da carceragem da 1ª Delegacia Territorial, no complexo dos Barris, em Salvador. A Polícia Civil informou ter instaurado inquérito para apurar as circunstâncias da fuga.



Ainda de acordo com a PC, responsável pela custódia dos internos, foi realizada perícia na cela e os outros encarcerados já foram ouvidos. A corporação não divulgou o nome dos fugitivos.



Em nota, a Polícia Civil disse ainda que equipes realizam diligências para capturar os fugitivos, que ainda não foram encontrados.