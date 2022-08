Dois reservas participam de treino com os titulares do Vitória

O lateral esquerdo Guilherme Lazaroni e o meia-atacante Gabriel Honório são candidatos a uma vaga no time do Vitória que vai enfrentar o ABC no domingo (4), às 17h, no Barradão, em jogo válido pela terceira rodada do quadrangular da Série C do Brasileiro.

Os dois foram convocados por João Burse para o treinamento realizado à parte nesta quarta-feira (31) com os jogadores que foram titulares na goleada por 5x1 sofrida diante do Figueirense no final de semana passado.

O técnico trabalhou troca de passes, posse de bola e completou a atividade com um jogo em campo reduzido, que contou com seis jogadores de cada lado.

Guilherme Lazaroni foi titular em seis dos 10 jogos comandados por João Burse. Ele estava à disposição contra o Figueirense, mas não deixou o banco de reservas. Contundido, Lazaroni havia desfalcado o time nas duas rodadas anteriores. Sánchez foi o dono da lateral esquerda rubro-negra nas últimas três partidas.

Gabriel Honório é uma espécie de reserva de luxo de João Burse. Ele entrou no decorrer de seis das 10 partidas em que o treinador esteve à frente do time. Ganhou oportunidade entre os titulares apenas uma vez, na vitória por 2x1 contra o Mirassol, na 18ª rodada da fase classificatória.

Os demais atletas participaram de um circuito de força, trabalharam transição com posse de bola e também disputaram um jogo em campo reduzido.

O elenco do Vitória volta a treinar na manhã de quinta-feira (1º), quando está prevista uma atividade tática para ajustar a montagem do time que será utilizado contra o ABC.

O Leão está na 3ª posição do Grupo C, porque soma os mesmos três pontos do Figueirense, mas perde no saldo de gols (3 contra -3). Único com 100% de aproveitamento entre os oito times que disputam o quadrangular, o ABC venceu o Paysandu no sábado (27) e lidera o grupo. A equipe paraense ainda não pontuou e está em 4º lugar. Apenas os dois primeiros colocados da chave garantirão o acesso à Série B.