Dois suspeitos são mortos em megaoperação policial em Salvador

Quatro suspeitos de tráfico e homicídios foram presos e outros dois foram mortos na manhã desta quinta-feira (15), em Salvador, em uma megaoperação contra grupos criminosos que acontece nos bairros de Valéria e Castelo Branco. Outros dois suspeitos que já estão presos tiveram mandados de prisão cumpridos. A Operação Araitak é liderada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Além da capital, ações da polícia acontecem também na Região Metropolitana e outras cidades do interior. Mais de 400 policaiis participam.

Segundo a Polícia Civil, quando os agentes chegaram ao bairro de Castelo Branco foram recebidos a tiros. Houve reação e no tiroteio dois homens, que também eram alvos de mandados de prisão, foram baleados. Encaminhados para o hospital, eles morreram.

"Todos os alvos já encontrados são bastante sensíveis e integram uma organização criminosa com atuação na capital e no Recôncavo baiano, nossas equipes seguem no terreno para localizar todos os envolvidos", diz a diretora do DHPP, delegada Andréa Ribeiro.

Os outros quatro presos, que também possuem mandados, seguem custodiados. Já os outros dois, tiveram os mandados cumpridos no sistema prisional. A

Operação conta com o apoio de mais de 400 policiais do DHPP, da Coordenação de Operações Especiais (COE), Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), Departamento de Polícia do Interior (Depin), Departamento de Investigação Policial (DIP), Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), Assessoria Executiva de Operações Judiciária (AEXPJ) e Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter).

A ação também conta com a participação de equipes da Superintendência de Inteligência (SI/SSP), Secretaria da Administração Penitenciária (Seap), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a Polícia Militar, por meio das unidades do Bope, CPE, COPPM, Patamo, Cipe Polo, CPRC Central, CPRC BTS, Rondesp, Esquadrão Águia, BPRV Tor, e as 18ª, 19ª, 31ª, 47ª Companhias Independentes de Polícia Militar auxiliam nas diligências.