Domingo de Carnaval tem pipoca com Lincoln e Psirico; confira

O domingo de Carnaval chegou e promete não deixar a folia por baixo dos outros dias para o folião pipoca. Hoje, quem for para a rua vai poder se divertir com atrações gratuitas em todos os circuitos da festa.

Na Barra/Ondina, um dos mais esperados é a banda Lincoln e Duas Medidas que promete agitar a galera com canções coreografadas como “La Raba” e “CarnaVrau”.

“Me preparo o ano inteiro para esse momento. Sei o quanto é cansativo, mas eu amo a correria e amo mais ainda levar alegria para as pessoas. Não pensamos apensas em uma música, mas em uma playlist completa que proporcione momentos inesquecíveis e faça a galera se identificar, cantar e dançar enquanto se diverte”, revela Lincoln.

Ainda na Barra/Ondina, Márcio Victor puxa o trio independente com o Psirico.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO CARNAVAL DE SALVADOR

Já no Circuito Osmar (Campo Grande), o folião pipoca vai poder relembrar antigos carnavais com a apresentação do grupo Mudei de Nome. A banda tem como integrantes Ricardo Chaves, Magary Lord, Jonga Cunha, Ramon Cruz e Andrezão Simões.

No repertório, a banda traz canções “É o Bicho”, “Amor de Carnaval”, “Balanço do Trem”, “Acabou” e “Inventando Moda”.

"Foi no Campo Grande que a pipoca do Mudei de Nome começou e a gente costuma sair cedo, porque a história do Carnaval começa esse horário e, ao longo das nossas apresentações, a gente conta essa história. O público que nos acompanha tem uma memória afetiva musical grande e se reencontra com isso durante a pipoca. Então esperamos um público maior, como tem acontecido, e que façamos essa viagem musical nos divertindo e divertindo as pessoas”, conta Ricardo Chaves.

O dia no Campo Grande também tem apresentações gratuitas do Poeta e de Attooxxa.

O domingo também está reservado para a folia da criançada. Puxado pela cantora Carla Perez, o bloco Algodão Doce comemorará os 20 anos com um desfile para o folião pipoca. A apresentação terá início às 11h, no circuito Barra/Ondina, e contará com convidados como Patati & Patatá e Maria Clara.

