Domingo iluminado: faltam dois dias para a festa de Santa Dulce em Salvador

Salvador terá um de seus domingos mais iluminados. Nesse dia 20, a previsão é de sol e chuva de bênçãos para comemorar a canonização de Irmã Dulce, agora intitulada Santa Dulce dos Pobres. Oficializada como santidade na Europa junto com outros quatro beatos, ela ganhará uma festa exclusiva - e baiana.

O evento acontecerá na Arena Fonte Nova, que esticou sua capacidade com cadeiras no gramado para receber um público recorde de 55 mil pessoas de todo o país. No roteiro, estão previstos sanfona, peça teatral, missas em português, presença de artistas da terra e muita fé. A cerimônia terá duração de pelo menos oito horas, com ingressos esgotados.

A abertura dos portões será às 12h, e a programação inicia meia hora depois com shows curtinhos de seis bandas católicas. O destaque será o espetáculo “Império de Amor”, que levará 700 atores ao palco, sendo 482 crianças e adolescentes, e terá ainda as participações ilustres dos cantores Saulo, Margareth Menezes, Waldonys, Tuca Fernandes e o padre Antônio Maria.

A peça será encenada a partir das 15h e conta também com idosos, moradores e pacientes das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). Nesse sábado (19), haverá um ensaio geral para o grande dia.

Técnico trabalha nos preparativos para a festa desse domingo, 20 (Foto de Arisson Marinho/ CORREIO)

Esta nova festa chega para atender à demanda do sentimento brasileiro e daqueles que queriam estar no Vaticano, no dia da canonização de Dulce, mas não puderam. “O evento tem um sentido simbólico sobre o que ela significa para a Bahia, o Brasil e a Igreja. Será uma missa de ação de graças pela canonização de uma mulher que viveu santamente ao nosso lado”, resume o padre Manoel Filho, que está cuidando de todos os detalhes.

Caravana

Segundo informações das Osid, gente dos estados de Sergipe, Ceará, Pernambuco, Pará, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo estão a caminho de Salvador para assistir à festa.

Com a divulgação nacional da celebração, a Arena Fonte Nova será um centro de peregrinação. As paróquias do interior do estado se apressaram em solicitar credenciamento para a vinda, e são esperados cerca de 200 ônibus e diversos carros, que já têm espaço de estacionamento reservado pela Transalvador. Ao público que desejar estacionar nas vagas do estádio, a orientação é a compra antecipada de tíquete pelo site www.estapar.com.br

Do total dos 55 mil ingressos, cerca de 9 mil foram entregues ao público de fora da capital baiana. São pessoas de cidades como Feira de Santana, Serrinha, Itabuna, Paulo Afonso e Vitória da Conquista. Como não há lugar marcado, é recomendável chegar cedo.

Entre padres, diáconos e bispos, serão pelo menos 600 clérigos de todo o Brasil com presença marcada na festa. De acordo com a Pastoral de Comunicação da Arquidiocese de Salvador, 250 profissionais farão a cobertura jornalística do evento.

De acordo com a gestora de comunicação da Arena Fonte Nova, Thaíse Muniz, este já é o recorde de público da casa, e a cerimônia fez com que a ocupação hoteleira do entorno do estádio chegasse a 90%. A celebração em homenagem à Santa Dulce dos Pobres supera os números de eventos como o show do cantor britânico Paul McCartney, ex-Beatles.

Confira como será o esquema de transporte

Com assentos, o local foi escolhido para dar maior conforto ao público, que é formado, majoritariamente, por idosos. “Nossa parceria não começou agora. Na época da demolição da antiga Fonte Nova, doamos os resíduos para as Osid e eles comercializaram os pedacinhos, revertendo os recursos para a instituição”, recorda Muniz.

Para que seja uma festa com saúde e segurança, a organização do evento separou orientações importantes, dadas pela médica Cínthia Almeida, das Obras Sociais Irmã Dulce. Como neste dia a previsão de temperatura mínima é de 23ºC e máxima de 32ºC, com nenhuma chance de chuva, a profissional indica que as pessoas tomem um café reforçado e que evitem comidas gordurosas no almoço. “Por se tratar de um horário bastante quente, alimentos dessa natureza podem provocar mal-estar”, observa ela.

Vale lembrar que só será permitida a entrada de alimentos e bebidas industrializados e lacrados (veja quadro abaixo) - o estádio fará a venda de alimentos. Outra recomendação destacada pela organização é o consumo de bastante água para hidratar o corpo. É indicado o uso de sapatos confortáveis, roupas leves e claras, para enfrentar o calor.

É extremamente importante o uso de protetor solar. Acessórios como óculos escuros, chapéus e bonés também podem ajudar contra queimaduras de pele. No caso das crianças, antes de sair de casa, as Osid orientam que a família faça uma etiqueta, crachá ou pulseira com o nome dos pais, endereço, telefone e alergias, que possa ser fixada na roupa do pequeno.

Atendimentos

O evento contará com uma estrutura de saúde para atendimento ao público em caso de urgências.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estará com duas ambulâncias extras no entorno da Fonte Nova. De acordo com Ivan Paiva, coordenador do serviço, o grupamento vem adquirindo mais experiência com o atendimento em grandes eventos. Uma equipe de 110 socorristas estarão de prontidão caso seja necessário conduzir alguém para os postos médicos do estádio.

“É um perfil de pessoas idosas, que podem sofrer de diabetes, hipertensão. Também podem ocorrer quedas. Como é um evento que começa ao meio-dia, pode haver casos de hipoglicemia”, descreve Paiva. Problemas de saúde mais simples como tontura, dor de cabeça e similares serão atendidos internamente. Os casos que demandarem atendimento mais especializado ficarão com os profissionais voluntários do Samu.

Missa

Das 16h20 às 19h, haverá missa e procissões. A missa principal será presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger. Neste intervalo de celebrações, a continuidade da programação cultural e religiosa será marcada pelas vozes dos artistas Adelmário Coelho, Targino Gondim e do tenor Thiago Arancam, que cantarão, nas entradas das imagens de Santo Antônio, Nossa Senhora e do Senhor do Bonfim. Para Adelmário, o momento será um dos mais importantes na carreira.

“Estamos vivendo uma coisa inédita nesta geração, uma pessoa vindo a ser santa por tudo o que fez. Sou católico, estou feliz e quero ter esse registro na minha vida como tendo sido parte desse momento especial”, declarou ele.

Sanfoneira, Irmã Dulce ficará feliz em ouvir os acordes de Targino Gondim, que tocará o instrumento. “Sempre veneramos santos europeus que a gente leu a história na bíblia. Ela não é uma santa distante, é uma santa nossa e que continua próxima por tudo o que deixou. Imagine, uma santa sanfoneira. Estarei lá representando isso que ela tanto gostava”, orgulha-se.

Itens proibidos

Para garantir a segurança, alguns objetos serão proibidos no interior do estádio. O público será submetido a inspeções e revistas corporais. Confira o que não pode ser levado:

- Vasilhames, copos de vidro ou qualquer outro tipo de embalagem contendo bebidas ou refrigerantes de qualquer natureza que, direta ou indiretamente possam provocar ferimentos;

- Objetos de vidro, plástico ou metal como perfumes e cosméticos;

- Substâncias tóxicas;

- Fogos de artifício e de estampido;

- Inflamáveis em geral;

- Armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo;

- Hastes de selfie;

- Guarda-chuvas de qualquer tamanho;

- Papel em rolo, jornais, revistas, bandeiras e faixas com mastro;

- Capacetes de motos ou similares;

- Correntes, cinturões e pingentes;

- Alimentos: apenas permitidos alimentos industrializados, com a embalagem lacrada originalmente como salgadinhos e bolachas. Frutas, apenas cortadas;

- Máquinas fotográficas profissionais com lentes intercambiáveis e filmadoras;

- Roupas e acessórios com formatos e partes pontiagudas que possam machucar e causar lesões.





Veja como chegar



1 - Acesso Sul - pulseira roxa

Carro: Estacionamento N1, N2 e N3 – acesso restrito – compra (vagas limitadas) antecipada junto a Estapar

Metrô: Desembarque na Estação do Campo da Pólvora

Táxi: Desembarcar o mais próximo do Dique do Tororó

Acesso: Dique do Tororó



2 - Acesso Sul - pulseira laranja

Carro: Estacionamento EDG - acesso pelo Vale de Nazaré, e segue a pé para o Dique do Tororó

Metrô: Desembarque na Estação do Campo da Pólvora

Táxi: Desembarcar o mais próximo do Dique do Tororó

Acesso: Dique do Tororó





3 - Acesso Norte (Ladeira Fonte das Pedras) – pulseira amarela e cinza

Carro: Estacionamento EDG – acesso pelo Vale de Nazaré

Metrô: Desembarque na Estação do Campo da Pólvora (300 metros da Arena)

Ônibus e Táxi: Desembarcar o mais próximo.

Acesso: Portão da ladeira da Fonte das Pedras



4 - Acesso Oeste – pulseira branca

Carro: Estacionamento no Desterro ou Jardim Baiano

Metrô: Desembarque na Estação do Campo da Pólvora (300 metros da Arena)

Ônibus e Táxi: Desembarcar no Campo da Pólvora



5 - Acesso Oeste 2 (Camarote) – pulseira vermelha

Carro: Estacionamento n2 (portão leste 1)

Metrô: Desembarque na Estação do Campo da Pólvora. (300m de distância da Arena).

Ônibus e Táxi: Desembarcar no Campo da Pólvora



6 - Acesso Super Norte – pulseira azul

Carro: Estacionamento EDG (acesso pelo Vale de Nazaré), Desterro ou Jardim Baiano

Metrô: Desembarque na Estação do Campo da Pólvora (300 metros da Arena)

Ônibus e Táxi: Desembarcar no Campo da Pólvora

Acesso: Próximo à estátua de Pelé



7 - Acesso EDG – pulseira verde

Carro: Estacionamento EDG (acesso pelo Vale de Nazaré)

Metrô: Desembarque na Estação do Campo da Pólvora (300 metros da Arena)

Ônibus e Táxi: Desembarcar o mais próximo da ladeira da Fonte das Pedras.

Acesso: Pelo portão do Estacionamento EDG